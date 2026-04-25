Ленинградцам напомнили главные правила сбора грибов

Новости Социум

Ленинградцам напомнили главные правила сбора грибов

Специалисты Роспотребнадзора рассказали, какие грибы нельзя собирать и что делать, если вы почувствовали недомогание после их употребления. 

Фото: freepik

С приходом тепла леса и городские парки начали заполняться первыми весенними грибами. Специалисты Роспотребнадзора по Ленинградской области призывают любителей «тихой охоты» соблюдать базовые меры предосторожности. 

Эксперты подчеркнули, что многие съедобные виды имеют опасных ядовитых двойников, которых внешне почти не отличить. Главное правило — любой незнакомый или вызывающий сомнения гриб должен оставаться в лесу.

Особую опасность лесные трофеи представляют для детей, беременных женщин и людей с хроническими заболеваниями. Также категорически запрещено пробовать сырые грибы на вкус или ориентироваться на сомнительные «народные» методы проверки (изменение цвета при варке). Место сбора играет не меньшую роль. Грибы, добытые вблизи автомобильных трасс, промышленных объектов или свалок, накапливает в себе тяжелые металлы и токсичные вещества.

«Храните собранные грибы отдельно от продуктов питания: поместите их в бумажные пакеты или корзины, не используйте полиэтилен для длительного хранения свежих грибов», — рекомендует Роспотребнадзор.

Перед готовкой каждый гриб необходимо тщательно промыть и удалить поврежденные участки. При этом многие весенние виды нуждаются в многократном отваривании со сменой воды. При консервации, солении или мариновании следует использовать только проверенные рецептуры. 

«При появлении тошноты, рвоты, боли в животе, слабости, головокружения, нарушения сознания или других настораживающих симптомов немедленно вызовите скорую помощь. До приезда медиков сохраните остатки грибов и упаковку», — добавили эксперты.

Новости

Сергей Перминов: в речах Зеленского прослеживается неприкрытое желание создать кризис на границе с Беларусью

Глава киевского режима выступил с резкими заявлениями в адрес Белоруссии. Сенатор уверен, что риторика Зеленского является попыткой вернуть украинскую повестку в центр мирового внимания.

Фото: Единая Россия

Владимир Зеленский заявил о якобы возросшей военной активности со стороны Белоруссии и пригрозил Минску последствиями. Сенатор от Ленинградской области Сергей Перминов в интервью «Общей газете Ленинградской области» заявил, что основная причина подобных заявлений кроется в падении интереса мировой общественности к украинскому кризису.

«Международное внимание к киевскому режиму заметно снизилось. В мире возникли другие очаги напряженности, которые оказывают очень серьезное влияние на военно-политические и торгово-экономические процессы. Новые резонансные заявления направлены в первую очередь на то, чтобы вернуть в повестку украинскую проблематику и обеспечить финансирование», - отметил сенатор.

Сенатор также подчеркнул, что в словах Зеленского прослеживается желание создать искусственный очаг напряженности на границе, к чему Киев могут подталкивать и некоторые европейские игроки. 

«Мнимая угроза со стороны Белоруссии может преследовать и иные цели, в том числе концентрацию войск и техники в приграничных регионах. Для снижения мобилизационного возраста режим может воспользоваться любым предлогом, если посчитает этот шаг необходимым. Пока он не готов к нему политически. Однако ситуация в любое время может измениться», - добавил Перминов.

