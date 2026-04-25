Специалисты Роспотребнадзора рассказали, какие грибы нельзя собирать и что делать, если вы почувствовали недомогание после их употребления.

С приходом тепла леса и городские парки начали заполняться первыми весенними грибами. Специалисты Роспотребнадзора по Ленинградской области призывают любителей «тихой охоты» соблюдать базовые меры предосторожности.

Эксперты подчеркнули, что многие съедобные виды имеют опасных ядовитых двойников, которых внешне почти не отличить. Главное правило — любой незнакомый или вызывающий сомнения гриб должен оставаться в лесу.

Особую опасность лесные трофеи представляют для детей, беременных женщин и людей с хроническими заболеваниями. Также категорически запрещено пробовать сырые грибы на вкус или ориентироваться на сомнительные «народные» методы проверки (изменение цвета при варке). Место сбора играет не меньшую роль. Грибы, добытые вблизи автомобильных трасс, промышленных объектов или свалок, накапливает в себе тяжелые металлы и токсичные вещества.

«Храните собранные грибы отдельно от продуктов питания: поместите их в бумажные пакеты или корзины, не используйте полиэтилен для длительного хранения свежих грибов», — рекомендует Роспотребнадзор.

Перед готовкой каждый гриб необходимо тщательно промыть и удалить поврежденные участки. При этом многие весенние виды нуждаются в многократном отваривании со сменой воды. При консервации, солении или мариновании следует использовать только проверенные рецептуры.

«При появлении тошноты, рвоты, боли в животе, слабости, головокружения, нарушения сознания или других настораживающих симптомов немедленно вызовите скорую помощь. До приезда медиков сохраните остатки грибов и упаковку», — добавили эксперты.