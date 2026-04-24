Дамбу напротив острова Людвигштайн ремонтируют в парке Монрепо

Земляную дамбу напротив острова Людвигштайн ремонтируют в музее-заповеднике «Парк Монрепо». Специалисты выравнивают береговую линию каменной наброски, подсыпают на дорогу щебень и отсев.

Дамбу напротив острова Людвигштайн ремонтируют в парке Монрепо - Земляную дамбу напротив острова Людвигштайн ремонтируют в музее-заповеднике «Парк Монрепо».
Дамбу в Монрепо воссоздали во время реставрации в 2019 году. Уже в 2020 году администрации пришлось просить посетителей не бросать камни в воду, поскольку это повреждало берегоукрепление.

Позже реставраторам пришлось проводить дополнительные работы. На состояние дамбы также влияют волновая и ледяная нагрузки. Гостей парка просят бережно относиться к культурному и природному наследию.

Вам будет интересно
Новый тяжеловесный эвакуатор получил Госэконадзор Ленобласти
Новый тяжеловесный эвакуатор, способный работать с техникой массой до 60 тонн, поступил в распоряжение Госэконадзора Ленинградской области. В ведомств...
24.04.2026
177

Монрепо Людвигштайн Ленинградская область
Банк России снизил размер ключевой ставки

Регулятор объявил о снижении ключевой ставки на полпроцента. 

Банк России снизил размер ключевой ставки - Регулятор объявил о снижении ключевой ставки на полпроцента.
Центральный банк России снизил размер ключевой ставки на 50 базисных процентных пунктов — до 14,5%. Это следует из заявления регулятора по итогам заседания 24 апреля. 

«Совет директоров Банка России 24 апреля 2026 года принял решение снизить ключевую ставку на 50 б.п., до 14,50% годовых», — указано в сообщении. 

ЦБ снижает размер ключевой ставки уже восьмой раз подряд. Цикл смягчения денежно-кредитной политики регулятор начал с июня 2025 года.

Вам будет интересно
Доцент Балынин: Некоторые пенсионеры получат сразу две выплаты в апреле
Фото: pxhere.com Майские пенсии части россиян перечислят досрочно в апреле, если дата получения выплаты в мае выпадает на праздничные дни, сообщил доц...
23.04.2026
280

ключевая ставка цб рф

Индексация страховых пенсий в 2027 году пройдет в два этапа
Индексация страховых пенсий в 2027 году пройдет в два этапа

19.04.2026

Соцфонд опубликовал график выплат майских пособий
Соцфонд опубликовал график выплат майских пособий

21.04.2026

Житель Ленобласти поднял пакет с коробкой на улице и получил осколочные ранения
Житель Ленобласти поднял пакет с коробкой на улице и получил осколочные ранения

21.04.2026

