Земляную дамбу напротив острова Людвигштайн ремонтируют в музее-заповеднике «Парк Монрепо». Специалисты выравнивают береговую линию каменной наброски, подсыпают на дорогу щебень и отсев.

Дамбу в Монрепо воссоздали во время реставрации в 2019 году. Уже в 2020 году администрации пришлось просить посетителей не бросать камни в воду, поскольку это повреждало берегоукрепление.

Позже реставраторам пришлось проводить дополнительные работы. На состояние дамбы также влияют волновая и ледяная нагрузки. Гостей парка просят бережно относиться к культурному и природному наследию.