Магнитная буря может накрыть планету в ночь на воскресенье

Астрофизики прогнозируют рост геомагнитной активности с вечера субботы. 

Магнитная буря может накрыть планету в ночь на воскресенье - Астрофизики прогнозируют рост геомагнитной активности с вечера субботы.
Фото: Лаборатория солнечной астрономии

Новые выбросы на Солнце могут спровоцировать слабые магнитные бури на Земле в эти выходные. По прогнозу Лаборатории ИКИ РАН, рост геомагнитной активности ожидается с вечера субботы.

Согласно графику, уже в 21:00 индекс геомагнитной активности пойдет вверх, и к полуночи достигнет почти пяти баллов, что соответствует начальному уровню магнитной бури.

В норму геомагнитный фон придет к утру 26 апреля.

магнитная буря ИКИ РАН
В ФНС опровергли блокировку счетов россиян за долги

Налоговая инспекция приостанавливает операции по счетам в банке только на сумму имеющегося долга. 

Федеральная налоговая служба (ФНС) опровергла сообщения о якобы полной блокировке банковских счетов россиян. Приостановка операций осуществляется только на сумму имеющейся задолженности, при этом сумма средств, превышающая долг, по-прежнему доступна гражданам. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на комментарий ведомства.

«Сумма денежных средств, которая превышает сумму долга, доступна плательщику. Важно отметить, что процедура взыскания задолженности со счетов налогоплательщиков - физических лиц в банке инициируется в случае неуплаты налогов в срок», — заявили в ФНС.

Также в ФНС разъяснили, как устроен порядок внесудебного взыскания налоговых задолженностей. В ведомстве пояснили, что сперва плательщику поступает уведомление о необходимости погашения долга. Эту информацию можно увидеть в личном кабинете на сайте ФНС или на Госуслугах. Также документ высылается по почте в случае отсутствия аккаунтов на указанных сервисах.

Если должник игнорирует требование, налоговая инициирует процесс взыскания, о чем налогоплательщика также уведомят. При этом плательщику дается еще один шанс на погашение задолженности. Также гражданин может заявить о несогласии с требованием.

«Если несогласие не поступило, то по истечении семи рабочих дней с даты направления налогоплательщику решения о взыскании задолженности налоговый орган направит в банк поручение на списание и перечисление суммы задолженности со счетов налогоплательщика в банке», — заявили в ФНС.

Ограничения на операции по банковскому счету будет сняты после погашения задолженности, добавили в ведомстве.

фнс долги блокировка счетов

