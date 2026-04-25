Мокрый снег, изморозь и ураганный ветер: три дня непогоды ждут Ленобласть

Синоптики объявили «желтый» уровень погодной опасности.

Фото: freepik

В Ленинградской области ожидается резкое ухудшение погодных условий в ближайшие три дня. Гидрометцентр России ввел «желтый» уровень погодной опасности до 28 апреля.

Согласно сообщению синоптиков, с позднего вечера 25 апреля в регионе ожидается дождь и мокрый снег. Осадки продлятся на протяжении суток.

Гололедно - изморозевое отложение. Период предупреждения с 06 ч. 26 апреля до 22 ч. 26 апреля
местами налипание мокрого снега", - передает Гидрометцентр.

Также с раннего утра 26 апреля по обед 28 апреля в регионе установится сильный ветер с порывами до 15-20 м/с.

Сергей Перминов: в речах Зеленского прослеживается неприкрытое желание создать кризис на границе с Беларусью

Глава киевского режима выступил с резкими заявлениями в адрес Белоруссии. Сенатор уверен, что риторика Зеленского является попыткой вернуть украинскую повестку в центр мирового внимания.

Владимир Зеленский заявил о якобы возросшей военной активности со стороны Белоруссии и пригрозил Минску последствиями. Сенатор от Ленинградской области Сергей Перминов в интервью «Общей газете Ленинградской области» заявил, что основная причина подобных заявлений кроется в падении интереса мировой общественности к украинскому кризису.

«Международное внимание к киевскому режиму заметно снизилось. В мире возникли другие очаги напряженности, которые оказывают очень серьезное влияние на военно-политические и торгово-экономические процессы. Новые резонансные заявления направлены в первую очередь на то, чтобы вернуть в повестку украинскую проблематику и обеспечить финансирование», - отметил сенатор.

Сенатор также подчеркнул, что в словах Зеленского прослеживается желание создать искусственный очаг напряженности на границе, к чему Киев могут подталкивать и некоторые европейские игроки. 

«Мнимая угроза со стороны Белоруссии может преследовать и иные цели, в том числе концентрацию войск и техники в приграничных регионах. Для снижения мобилизационного возраста режим может воспользоваться любым предлогом, если посчитает этот шаг необходимым. Пока он не готов к нему политически. Однако ситуация в любое время может измениться», - добавил Перминов.

