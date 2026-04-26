Стрельба произошла на ужине Ассоциации корреспондентов при Белом доме в Вашингтоне. Дональда Трампа, первую леди Меланию Трамп и вице-президента Джей Ди Вэнса срочно эвакуировали из зала. По данным американских СМИ, президент не пострадал и находится в безопасности. Мотивы стрелка на момент подготовки публикации не установлены.

Стрельба произошла вечером 25 апреля в отеле Washington Hilton, где проходил ужин корреспондентов Белого дома. Сначала участники услышали громкие хлопки и выстрелы, после чего в зале началась паника. Люди прятались под столами, а сотрудники Секретной службы вывели из помещения первых лиц государства и других высокопоставленных гостей.

По предварительным данным, стрельба произошла у зоны досмотра рядом с бальным залом. New York Post, People, PBS и другие американские издания сообщили, что вооруженный мужчина прорвался в зону отеля, после чего его быстро остановили сотрудники Секретной службы. В ряде публикаций говорится, что у него были огнестрельное оружие и ножи, а один из агентов получил ранение, но выжил благодаря бронежилету.

Задержанным, по данным американских СМИ, оказался 31-летний Коул Аллен из Калифорнии. CNN, New York Post и другие издания писали, что он может быть связан с преподаванием и ранее учился в техническом вузе. При этом официальные власти на момент первых публикаций подтверждали прежде всего сам факт задержания и продолжение расследования.

После происшествия Трамп сообщил, что стрелок намеревался убить его но был задержан. И дал понять, что хотел бы продолжения мероприятия, однако сам ужин в итоге отменили.

Официально следователи еще не определили мотив и предполагаемую цель атаки.

Белый дом заявил, что относится к случившемуся серьезно и взаимодействует с профильными ведомствами госбезопасности США.

Для Вашингтона это происшествие имеет символическое значение. Возле того же отеля в 1981 году было совершено покушение на Рональда Рейгана. Теперь Белый дом снова оказался в центре громкого ЧП со стрельбой на мероприятии с участием президента.

Это не первый случай, когда на мероприятиях с участием Трампа происходит стрельба.

Самым резонансным стало покушение 13 июля 2024 года на предвыборном митинге в Батлере, штат Пенсильвания. Во время выступления 20-летний Томас Мэтью Крукс открыл огонь с крыши соседнего здания. Трамп тогда получил ранение в ухо, один из зрителей погиб. После этого покушения вскрылись серьезные проблемы в работе охраны, а директор Секретной службы Кимберли Читл подала в отставку.

Еще одна попытка покушения произошла 15 сентября 2024 года в гольф-клубе Трампа в Уэст-Палм-Бич во Флориде. Во время игры агенты Секретной службы заметили ствол винтовки, который торчал из кустов за ограждением, и открыли огонь. Подозреваемый, 58-летний Райан Уэсли Рут, не успел сделать ни одного выстрела, попытался скрыться на автомобиле, но вскоре был задержан. На месте нашли автомат с оптическим прицелом, цифровую камеру и бронежилет.