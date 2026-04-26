Экипаж ДПС попытался остановить BMW на Краснофлотском шоссе в Санкт-Петербурге. Водитель в состоянии алкогольного опьянения ехал в сторону КАД от Дворцового проспекта. После требования остановиться он испугался и попытался скрыться, однако не справился с управлением и врезался в препятствие.

Когда сотрудники ДПС догнали автомобиль, водитель попытался убежать, но его задержали. После этого мужчина прошел освидетельствование на состояние алкогольного опьянения.

В суде автомобилист признал вину и заявил, что накануне узнал об измене девушки, тяжело это переживал, выпил алкоголь и сел за руль. По этому делу в отношении него составили протокол по статье 12.8 КоАП РФ, а также еще несколько административных материалов. По одному из них районный суд ранее назначил ему 3 суток ареста.

При вынесении решения суд учел, что в декабре 2025 года мужчина уже привлекался к ответственности за нарушение правил дорожного движения.