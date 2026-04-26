Новая «Ласточка» будет курсировать между Выборгом и Петербургом с 1 мая

Новости Социум

Новая «Ласточка» будет курсировать между Выборгом и Петербургом с 1 мая

Поезда будут ходить в формате экспресса, за счет чего время в пути сократится с 1 часа 12 минут до 61 минуты. Об этом сообщили в пресс-службе Октябрьской железной дороги.

Поезда будут отправляться с Финляндского вокзала дважды в день: в 11:15 и 15:29. Обратно из Выборга составы отправляются в 12:56 и 17:58.

Билет в одну сторону стоит 500 рублей.

Вам будет интересно
Петербуржца случайно столкнули на рельсы на станции метро «Невский проспект»
По информации ivbg.ru, 17 августа в поликлинику № 114 Приморского района Санкт-Петербурга самостоятельно обратился 38-летний житель Коломяжского просп...
19.08.2022
3522

Ласточка
Новости Происшествия

Мужчину лишили прав из-за измены девушки в Петербурге

Экипаж ДПС попытался остановить BMW на Краснофлотском шоссе в Санкт-Петербурге. Водитель в состоянии алкогольного опьянения ехал в сторону КАД от Дворцового проспекта. После требования остановиться он испугался и попытался скрыться, однако не справился с управлением и врезался в препятствие.

Когда сотрудники ДПС догнали автомобиль, водитель попытался убежать, но его задержали. После этого мужчина прошел освидетельствование на состояние алкогольного опьянения.

В суде автомобилист признал вину и заявил, что накануне узнал об измене девушки, тяжело это переживал, выпил алкоголь и сел за руль. По этому делу в отношении него составили протокол по статье 12.8 КоАП РФ, а также еще несколько административных материалов. По одному из них районный суд ранее назначил ему 3 суток ареста.

При вынесении решения суд учел, что в декабре 2025 года мужчина уже привлекался к ответственности за нарушение правил дорожного движения.

Вам будет интересно
На что смотрят сотрудники ДПС, останавливая автомобили
Фото: Freepik. Водители, проезжая мимо патруля ДПС, думают, что внимание инспектора привлекают скорость, состояние автомобиля или номерные знаки. Одна...
04.04.2025
4777

Санкт-Петербург

Индексация страховых пенсий в 2027 году пройдет в два этапа
Индексация страховых пенсий в 2027 году пройдет в два этапа

Соцфонд опубликовал график выплат майских пособий
Соцфонд опубликовал график выплат майских пособий

Вдова телеведущего Пиманова назвала причину его смерти
Вдова телеведущего Пиманова назвала причину его смерти

