Кражу вещей почти на 180 тыс. рублей раскрыли в Волхове после заявления 44-летнего мужчины, проживающего в общежитии на улице Калинина.

В полицию он обратился 24 апреля и сообщил, что из комнаты пропали кожаные куртки, музыкальный центр, золотые кольца, обувь и наручные часы.

Подозреваемого задержали уже на следующий день на соседней Волгоградской улице. По данным полиции, возле дома № 5 он торговал похищенными вещами, часть имущества к этому моменту уже успел сбыть.

Задержанному 51 год, он нигде не работает и ранее неоднократно судим.