Золото и кожаные куртки вынесли из общежития в Волхове. Вор-рецидивист торговал украденным возле дома

Золото и кожаные куртки вынесли из общежития в Волхове. Вор-рецидивист торговал украденным возле дома

Кражу вещей почти на 180 тыс. рублей раскрыли в Волхове после заявления 44-летнего мужчины, проживающего в общежитии на улице Калинина.

Фото: Петербургская полиция

В полицию он обратился 24 апреля и сообщил, что из комнаты пропали кожаные куртки, музыкальный центр, золотые кольца, обувь и наручные часы.

Подозреваемого задержали уже на следующий день на соседней Волгоградской улице. По данным полиции, возле дома № 5 он торговал похищенными вещами, часть имущества к этому моменту уже успел сбыть.

Задержанному 51 год, он нигде не работает и ранее неоднократно судим.

Мужчину лишили прав из-за измены девушки в Петербурге

Экипаж ДПС попытался остановить BMW на Краснофлотском шоссе в Санкт-Петербурге. Водитель в состоянии алкогольного опьянения ехал в сторону КАД от Дворцового проспекта. После требования остановиться он испугался и попытался скрыться, однако не справился с управлением и врезался в препятствие.

Когда сотрудники ДПС догнали автомобиль, водитель попытался убежать, но его задержали. После этого мужчина прошел освидетельствование на состояние алкогольного опьянения.

В суде автомобилист признал вину и заявил, что накануне узнал об измене девушки, тяжело это переживал, выпил алкоголь и сел за руль. По этому делу в отношении него составили протокол по статье 12.8 КоАП РФ, а также еще несколько административных материалов. По одному из них районный суд ранее назначил ему 3 суток ареста.

При вынесении решения суд учел, что в декабре 2025 года мужчина уже привлекался к ответственности за нарушение правил дорожного движения.

