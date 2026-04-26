Субсидию на газификацию дома могут получить в России многодетные семьи, граждане с невысокими доходами, инвалиды, ветераны боевых действий и участники спецоперации. Минимальный размер выплаты составляет 100 тыс. рублей.

Как рассказал зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплан Панеш, оформить заявку можно через портал «Госуслуги», в МФЦ или напрямую в газораспределительной организации.

Сначала необходимо подать заявку на подключение к газораспределительным сетям. К ней прикладываются паспорт, документы на земельный участок и дом, а также план участка с указанием границ и расположения дома. После этого заключается договор с газораспределительной организацией, где фиксируются перечень работ и их стоимость.

Следующим этапом нужно обратиться в орган социальной защиты по месту жительства и подать заявление на субсидию. К нему потребуется приложить паспорт, документ, подтверждающий право на льготу, договор о подключении к сетям и реквизиты счета газораспределительной организации или подрядчика. Для тех категорий, где действует критерий нуждаемости, дополнительно могут понадобиться документы о доходах семьи.

По словам депутата, решение о предоставлении субсидии принимается в течение 5-10 рабочих дней. Деньги заявителю на руки не выдают, а сразу перечисляют на счет газораспределительной организации, подрядчика или продавца оборудования.

Авансом переводят не более 50% платы по договору, а оставшуюся сумму перечисляют после завершения работ и подписания акта о подключении. Такой порядок нужен, чтобы исключить нецелевое расходование средств.

Субсидию можно направить на покупку газового оборудования, оплату проектных работ, строительно-монтажные работы по прокладке газопровода внутри участка, а также на подключение дома к газораспределительным сетям.