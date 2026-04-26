weather 2.9°
$ 75.53
88.28

Главная / Новости / В Госдуме напомнили, кто и как может бесплатно провести газ в России

Новости Экономика

В Госдуме напомнили, кто и как может бесплатно провести газ в России

Фото: Freepik.

Субсидию на газификацию дома могут получить в России многодетные семьи, граждане с невысокими доходами, инвалиды, ветераны боевых действий и участники спецоперации. Минимальный размер выплаты составляет 100 тыс. рублей.

Как рассказал зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплан Панеш, оформить заявку можно через портал «Госуслуги», в МФЦ или напрямую в газораспределительной организации.

Сначала необходимо подать заявку на подключение к газораспределительным сетям. К ней прикладываются паспорт, документы на земельный участок и дом, а также план участка с указанием границ и расположения дома. После этого заключается договор с газораспределительной организацией, где фиксируются перечень работ и их стоимость.

Следующим этапом нужно обратиться в орган социальной защиты по месту жительства и подать заявление на субсидию. К нему потребуется приложить паспорт, документ, подтверждающий право на льготу, договор о подключении к сетям и реквизиты счета газораспределительной организации или подрядчика. Для тех категорий, где действует критерий нуждаемости, дополнительно могут понадобиться документы о доходах семьи.

По словам депутата, решение о предоставлении субсидии принимается в течение 5-10 рабочих дней. Деньги заявителю на руки не выдают, а сразу перечисляют на счет газораспределительной организации, подрядчика или продавца оборудования.

Авансом переводят не более 50% платы по договору, а оставшуюся сумму перечисляют после завершения работ и подписания акта о подключении. Такой порядок нужен, чтобы исключить нецелевое расходование средств.

Субсидию можно направить на покупку газового оборудования, оплату проектных работ, строительно-монтажные работы по прокладке газопровода внутри участка, а также на подключение дома к газораспределительным сетям.

Теги

Россия газ
Новости Происшествия

Мужчину лишили прав из-за измены девушки в Петербурге

Экипаж ДПС попытался остановить BMW на Краснофлотском шоссе в Санкт-Петербурге. Водитель в состоянии алкогольного опьянения ехал в сторону КАД от Дворцового проспекта. После требования остановиться он испугался и попытался скрыться, однако не справился с управлением и врезался в препятствие.

Когда сотрудники ДПС догнали автомобиль, водитель попытался убежать, но его задержали. После этого мужчина прошел освидетельствование на состояние алкогольного опьянения.

В суде автомобилист признал вину и заявил, что накануне узнал об измене девушки, тяжело это переживал, выпил алкоголь и сел за руль. По этому делу в отношении него составили протокол по статье 12.8 КоАП РФ, а также еще несколько административных материалов. По одному из них районный суд ранее назначил ему 3 суток ареста.

При вынесении решения суд учел, что в декабре 2025 года мужчина уже привлекался к ответственности за нарушение правил дорожного движения.

Теги

Санкт-Петербург

Популярное

Индексация страховых пенсий в 2027 году пройдет в два этапа
16:15 19.04.2026

Соцфонд опубликовал график выплат майских пособий
22:38 21.04.2026

Вдова телеведущего Пиманова назвала причину его смерти
14:33 24.04.2026

×
Самое интересное – у нас в ТГ. Подписывайтесь
подписка в телеграм Подписаться