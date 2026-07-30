weather 23.1°
$

Главная / Новости / В Петербурге работодатели готовы платить от 200 тысяч рублей за отсутствие образования

Новости Экономика

В Петербурге работодатели готовы платить от 200 тысяч рублей за отсутствие образования

работа
Фото: Freepik.

Более 16 тысяч вакансий с зарплатой от 200 тысяч рублей для соискателей без высшего образования разместили или обновили работодатели Санкт-Петербурга в июне-июле 2026 года, сообщает «Петроград».

Около трети предложений предполагают работу вахтовым методом, остальные 70% – трудоустройство без вахты. Больше всего высокооплачиваемых вакансий приходится на рабочий персонал – 16%. В сфере строительства и недвижимости размещено 12% предложений, в продажах, обслуживании клиентов, транспорте и логистике – по 9%, в производстве и сервисных услугах – 8%.

Среди руководящих должностей работодатели ищут руководителей разработки с зарплатой до 250 тысяч рублей, операционных директоров, а также менеджеров по продажам и маркетингу с доходом от 200 тысяч рублей.

Аккаунт-менеджерам предлагают в среднем около 200,6 тысячи рублей, водителям и экспедиторам – до 206,8 тысячи, врачам – до 229,4 тысячи, курьерам – до 210 тысяч рублей.

Большинство работодателей не требуют диплома о высшем образовании и в первую очередь учитывают практический опыт кандидатов.

Вам будет интересно
В ФССП рассказали, при какой сумме долга могут ограничить выезд из России. Она меньше, чем многие думают
Фото: Freepik. Россиянам с долгом от 10 тысяч рублей могут ограничить выезд из страны. Об этом РИА «Новости» сообщили в пресс-службе Федеральной служб...
23.04.2025
4322

Теги

Санкт-Петербург
Новости Спорт

УЕФА выдвинул обвинения в адрес ФИФА. Созываются экстренные совещания

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) обвинил Международную федерацию футбола (ФИФА) в использовании футбола для собственного обогащения после предложения создать новую коммерческую структуру, сообщает The Independent.

Поводом стало письмо президента ФИФА Джанни Инфантино руководителям национальных федераций. Он предложил поддержать новый проект в обмен на дополнительные субсидии.

В УЕФА заявили, что международная федерация действует в собственных интересах и в интересах близкого круга лиц. Организация призвала учитывать интересы футбольных ассоциаций, клубов, лиг, игроков и болельщиков.

На этой неделе УЕФА проведет экстренное онлайн-совещание из-за несогласия европейских федераций с планами ФИФА. Ранее сообщалось, что ФИФА рассматривает возможность выделить управление чемпионатом мира в отдельную компанию и продать частным инвесторам от 20% до 30% ее акций.

Вам будет интересно
ПСЖ второй раз подряд выиграл Лигу чемпионов. Российский вратарь Сафонов вошел в историю
ПСЖ выиграл Лигу чемпионов сезона-2025/2026, победив лондонский «Арсенал» в финале по пенальти. Основное и дополнительное время завершилось со счетом...
01.06.2026
1554

Теги

футбол спорт FIFA УЕФА

Популярное

Госавтоинспекция опубликовала график рейдов в Ленобласти на август
Госавтоинспекция опубликовала график рейдов в Ленобласти на август

11:34 27.07.2026

В больнице Петербурга умер мальчик, голову которого зажало автоматическими воротами
В больнице Петербурга умер мальчик, голову которого зажало автоматическими воротами

10:57 27.07.2026

Как выбрать кожаную куртку, правильно ее носить и отличить от подделки
Как выбрать кожаную куртку, правильно ее носить и отличить от подделки

12:16 23.04.2016

×
Самое интересное – у нас в ТГ. Подписывайтесь
подписка в телеграм Подписаться