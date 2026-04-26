Более 800 человек проверили силовики на одной из стройплощадок во время рейда, который провели сотрудники военного следственного управления СКР при поддержке ОМОН «Бастион».

По итогам проверки 39 человек доставили в военкомат для решения вопроса о постановке на воинский учет, сообщает spb.aif.ru.

Во время рейда также выявили нарушителей миграционного законодательства. Сейчас решается вопрос о привлечении их к административной ответственности. Нарушителям может грозить выдворение из России.