Александр Дрозденко сообщил о том, что 12 мая в музее-усадьбе «Суйда» откроется выставка к 245-летию памяти Абрама Ганнибала.
«В музее-усадьбе «Суйда» хранится память, та, что в учебниках не найдешь. Здесь после отставки поселился Абрам Петрович Ганнибал. К его 245-летию – новая выставка. Шкатулка, табакерка, ложечка – порядка трехсот экспонатов, и у каждого – своя загадка», – отметил Александр Дрозденко
К экспозиции областные реставраторы Международного центра восстановили часы, мельницу для кофе, льномялку, проверили трубы и мемориальные ларцы.