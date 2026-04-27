Жар по ночам может быть связан не только с температурой в комнате, но и с внутренними процессами в организме, считает диетолог Коллин Фогарти-Дрейпер.

По ее словам, чаще всего такие симптомы возникают у женщин и связаны с колебаниями гормонов, которые влияют на терморегуляцию. Даже небольшие изменения уровня эстрогена и прогестерона, как объяснила специалист, способны нарушать работу организма и вызывать ощущение перегрева и внезапную потливость во сне.

Дополнительно ситуацию может усиливать стресс. Фогарти-Дрейпер отметила, что повышенный уровень кортизола тоже влияет на качество сна и делает ощущение жара более выраженным.

Чтобы уменьшить этот симптом, диетолог советует поддерживать в спальне прохладную температуру, выбирать легкую одежду для сна и не допускать перегрева перед сном.

При этом специалист отдельно подчеркнула, что даже в период менопаузы терпеть такие приступы не нужно. Если ночной жар начинает мешать сну, она рекомендует обратиться к врачу.