Новости Социум

Названы причины повышенного потоотделения по ночам

Жар по ночам может быть связан не только с температурой в комнате, но и с внутренними процессами в организме, считает диетолог Коллин Фогарти-Дрейпер.

По ее словам, чаще всего такие симптомы возникают у женщин и связаны с колебаниями гормонов, которые влияют на терморегуляцию. Даже небольшие изменения уровня эстрогена и прогестерона, как объяснила специалист, способны нарушать работу организма и вызывать ощущение перегрева и внезапную потливость во сне.

Дополнительно ситуацию может усиливать стресс. Фогарти-Дрейпер отметила, что повышенный уровень кортизола тоже влияет на качество сна и делает ощущение жара более выраженным.

Чтобы уменьшить этот симптом, диетолог советует поддерживать в спальне прохладную температуру, выбирать легкую одежду для сна и не допускать перегрева перед сном.

При этом специалист отдельно подчеркнула, что даже в период менопаузы терпеть такие приступы не нужно. Если ночной жар начинает мешать сну, она рекомендует обратиться к врачу.

Жителей Ленобласти приглашают принять участие в Межрегиональной онлайн‑ярмарке вакансий Петербурга

Мероприятие открыто для жителей всех российский регионов и даст возможность напрямую пообщаться с HR‑специалистами ведущих компаний культурной столицы.

Событие запланировано на 12 мая и продлится с 12 до 18 часов. Регистрация обязательна: заявку можно подать через официальный сайт, где также представлен список работодателей и вакансий.

Участников ожидают:

  • прямые коммуникации с работодателями Санкт‑Петербурга в режиме реального времени;

  • широкий выбор вакансий из разных отраслей;

  • бесплатные онлайн‑собеседования из любой точки страны.

Формат: онлайн - подключайтесь с компьютера или смартфона.

«Не упустите возможность! Готовьте резюме и отмечайте дату в календаре!», - добавили в пресс-службе Центра трудовых ресурсов Комитета по труду и занятости населения Северной столицы. 

Ранее мы писали, что вакансий в Ленобласти стало на 47 тысяч больше, чем год назад.

