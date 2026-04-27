Новости Происшествия

Конфликт двух женщин у кафе в Сланцах закончился ножевым ранением

Ножевое ранение получила 41-летняя заведующая ломбардом возле кафе на улице Кирова в Сланцах ночью 26 апреля после конфликта с другой местной жительницей.

На месте происшествия полицейские обнаружили пострадавшую с раной. Женщину госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.

Через несколько часов оперативники задержали подозреваемую в одной из квартир на улице Чкалова. Ею оказалась 40-летняя местная жительница. По предварительным данным, во время ссоры у кафе она ударила оппонентку ножом. Орудие нападения у нее изъяли.

По факту случившегося завели уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

Вам будет интересно
На почве Украины: житель Ленобласти воткнул ручку в глаз петербуржцу
По информации ivbg.ru, 21 мая возле магазина «24 часа» на Петергофском шоссе произошла драка между 42-летним жителем Ромашек Приозерского района Леноб...
21.05.2022
20723

Новости Экономика

В Петербурге раскрыли главную причину увольнений «в никуда»

Потеря смысла в работе все чаще заставляет людей до 30 лет увольняться без готовой вакансии, а главной причиной такого решения становится разочарование в профессии и попытка найти свое дело, рассказала доцент кафедры социальных технологий Президентской академии в Санкт-Петербурге Тамара Гриненко.

По ее словам, представители поколения Z ждут быстрого карьерного роста и постоянной обратной связи. Если компания этого не дает, сотрудник начинает воспринимать ситуацию как застой и решается на смену профессионального пути.

Дополнительным фактором, который облегчает такое решение, эксперт назвала семейную подушку безопасности. Когда человек понимает, что в случае увольнения его смогут поддержать родители, уйти с работы без четкого плана становится проще.

Для людей в возрасте от 30 до 45 лет причины увольнения чаще оказываются другими. В этой группе, как отметила Гриненко, сильнее сказывается профессиональное выгорание после долгой работы в условиях высокой нагрузки.

Кроме того, сотрудник может постепенно прийти к выводу, что уже перерос свою должность и не видит для себя дальнейшего развития на прежнем месте, сообщает «АБН24».

Вам будет интересно
В ФССП рассказали, при какой сумме долга могут ограничить выезд из России. Она меньше, чем многие думают
Фото: Freepik. Россиянам с долгом от 10 тысяч рублей могут ограничить выезд из страны. Об этом РИА «Новости» сообщили в пресс-службе Федеральной служб...
23.04.2025
4063

Популярное

Повестки в военкомат выдали рабочим стройки в Петербурге
Повестки в военкомат выдали рабочим стройки в Петербурге

22:30 26.04.2026

Судьи удалили со льда почти всех хоккеистов в матче КХЛ
Судьи удалили со льда почти всех хоккеистов в матче КХЛ

06:41 27.04.2026

Президент Израиля не помиловал Биньямина Нетаньяху
Президент Израиля не помиловал Биньямина Нетаньяху

09:58 27.04.2026

×
Самое интересное – у нас в ТГ. Подписывайтесь
подписка в телеграм Подписаться