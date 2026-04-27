Экономист: самые высокие пенсии в России почти вдвое превышают среднюю

Экономист: самые высокие пенсии в России почти вдвое превышают среднюю

Пенс
Средняя пенсия по старости в Чукотском автономном округе на начало 2026 года оказалась в 1,67 раза выше средней по России и составила 45 450,5 рубля, рассказал кандидат экономических наук Игорь Балынин. По его словам, в целом по стране средний размер пенсии по старости сейчас находится на уровне 27 202,7 рубля.

Экономист объяснил, что более высокие пенсии в регионах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях связаны прежде всего с более высокими зарплатами. Так, в 2025 году средняя заработная плата на Чукотке составила 214 604 рубля, что в 2,14 раза выше среднего уровня по России.

На размер страховой пенсии, как отметил Балынин, влияет и механизм расчета фиксированной выплаты. Для тех, кто отработал не менее 15 календарных лет в районах Крайнего Севера и имеет страховой стаж не менее 25 лет для мужчин или 20 лет для женщин, фиксированная выплата увеличивается на 50% от базового уровня. При стандартной фиксированной выплате 9 584,69 рубля она возрастает до 14 377,04 рубля.

Для граждан, которые проработали не менее 20 календарных лет в местностях, приравненных к Крайнему Северу, при тех же требованиях к стажу фиксированная выплата повышается на 30% и составляет 12 460,1 рубля.

Кроме того, фиксированная выплата к страховой пенсии для жителей Крайнего Севера и приравненных к нему территорий увеличивается с учетом районного коэффициента. Это повышение сохраняется на все время проживания человека в таких регионах.

Балынин также уточнил, что, если пенсионер имеет право сразу на несколько оснований для увеличения выплаты, воспользоваться он может только одним из них. По данным Социального фонда России, сейчас повышенные выплаты с учетом северных льгот получают 5,6 млн пенсионеров.

Новости Социум

Жителям Ленобласти напомнили о правилах безопасности в условиях непогоды

В случае возникновения экстренных ситуациях, следует незамедлительно обращаться по телефонам «101» или «112».

В случае возникновения экстренных ситуациях, следует незамедлительно обращаться по телефонам «101» или «112».
Северный циклон принес непогоду в Ленинградской области. Несмотря на конец апреля, на улицах лежит снег, а термометры местами показывают слабый плюс. В таких условиях необходимо соблюдать ряд простых, но важных правил безопасности. О них наполнили в МЧС России:

  • парковать автомобили следует в безопасных местах и как можно дальше от деревьев;

  • обходите рекламные щиты и другие шаткие конструкции;

  • соблюдайте правила ПДД при движении в автомобиле;

  • не оставляйте детей без присмотра.

При экстренных ситуациях сразу обращайтесь на номера «101» или «112».

