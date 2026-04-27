Причиной снегопадов и холодов в регионах европейской части России стал циклон с Баренцева моря. Его холодный воздух спровоцировал непогоду по всей Центральной и Северо-Западной частях России, в том числе в Ленинградской области. Об этом РИА Новости заявил фенолог Михаил Любов.

«Сегодняшний снегопад в Москве объясняется вторжением холодного воздуха. Он прорвался с северо-запада - с Северной Атлантики и Баренцева моря», — пояснил эксперт.

В то же время такая погода в конце апреля не является аномальной даже для европейской части страны, заявил Любов. Подобные «катаклизмы» периодически могут происходить. По оценкам Любова, снежный покров должен сойти к концу апреля.