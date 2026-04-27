Эксперт объяснил апрельские снегопады в Ленобласти

Всему виной стал циклон с Баренцева моря, который вернул зиму во многих регионах европейской части России.

Фото: Александр Дрозденко/ МАХ

Причиной снегопадов и холодов в регионах европейской части России стал циклон с Баренцева моря. Его холодный воздух спровоцировал непогоду по всей Центральной и Северо-Западной частях России, в том числе в Ленинградской области. Об этом РИА Новости заявил фенолог Михаил Любов.

«Сегодняшний снегопад в Москве объясняется вторжением холодного воздуха. Он прорвался с северо-запада - с Северной Атлантики и Баренцева моря», — пояснил эксперт.

В то же время такая погода в конце апреля не является аномальной даже для европейской части страны, заявил Любов. Подобные «катаклизмы» периодически могут происходить. По оценкам Любова, снежный покров должен сойти к концу апреля.

Вам будет интересно
Розы будут цвести пышно и ярко до поздней осени: топ лучших подкормок
Опытные садоводы рассказали, какие удобрения позволят вырастить яркие и большие бутоны цветов. Фото: freepik Розы считаются капризными растениями, но...
24.04.2026
415

Жителям Ленобласти напомнили о правилах безопасности в условиях непогоды

В случае возникновения экстренных ситуациях, следует незамедлительно обращаться по телефонам «101» или «112».

Северный циклон принес непогоду в Ленинградской области. Несмотря на конец апреля, на улицах лежит снег, а термометры местами показывают слабый плюс. В таких условиях необходимо соблюдать ряд простых, но важных правил безопасности. О них наполнили в МЧС России:

  • парковать автомобили следует в безопасных местах и как можно дальше от деревьев;

  • обходите рекламные щиты и другие шаткие конструкции;

  • соблюдайте правила ПДД при движении в автомобиле;

  • не оставляйте детей без присмотра.

При экстренных ситуациях сразу обращайтесь на номера «101» или «112».

Вам будет интересно
Эксперт объяснил апрельские снегопады в Ленобласти
Всему виной стал циклон с Баренцева моря, который вернул зиму во многих регионах европейской части России. Фото: Александр Дрозденко/ МАХ Причиной сне...
27.04.2026
127

Теги

Непогода в Ленобласти

