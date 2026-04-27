На Санкт-Петербургском экспортном форуме «Сделано в России» вице-губернатор области по экономике Егор Мищеряков представил планы региона по увеличению физического присутствия на зарубежных рынках. Речь идёт не только о поставках продукции, но и о трансфере технологий и инженерных компетенций.

Одним из ключевых направлений станет Узбекистан. Пилотный шоурум Ленобласти, открытый в технопарке «ИННО» в Ташкенте, подтвердил свою эффективность, и в перспективе он будет преобразован в полноценный межрегиональный хаб.

Кроме того, регион прорабатывает создание экспортной инфраструктуры в Монголии. Параллельно совместно с Минпромторгом России рассматривается возможность размещения товаров области на площадях загранаппарата ведомства в Абхазии и Казахстане. Это позволит местному бизнесу получить готовые точки присутствия на перспективных направлениях без необходимости выстраивать логистику с нуля.

Как отметил Егор Мищеряков, задача президента по наращиванию экспортных показателей и цели национального проекта «Международная кооперация и экспорт» требуют консолидации усилий, а также межрегионального и межотраслевого взаимодействия.

«Важно, что зарубежная инфраструктура позволяет нам экспортировать не только саму продукцию, но и технологии, и инженерные компетенции», — подчеркнул вице-губернатор.

Как уже ранее писал ivbg.ru, в Ленобласти работает Центр поддержки экспорта, который проводит семинары для предпринимателей, ведущих или планирующих поставки продукции за рубеж. На сайте Центра легко найти как саму услугу со всеми подробностями, так и два документа, которые нужно заполнить: заявку на услугу и анкету получателя услуги.