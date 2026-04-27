Торжественное вручение ключей детям-сиротам прошло в районной администрации.
Глава администрации Приозерского района Ленинградской области Александр Соклаков вручил детям-сиротам ключи от новеньких квартир. Счастливыми обладателями своего собственного жилья стали трое ребят.
«Поздравляем новосёлов! Желаем, чтобы в новых домах царили тепло, уют и радость, а самые смелые мечты обязательно сбывались. Пусть это событие станет для вас уверенным стартом во взрослую жизнь и основой для создания крепких семей», — обратились в администрации района.
Там добавили, что обеспечение жильем является одной из главных задач государства. Эта работа в Ленинградской области будет продолжена.