Сироты из Приозерска получили ключи от своих новых квартир

Торжественное вручение ключей детям-сиротам прошло в районной администрации.

Глава администрации  Приозерского района Ленинградской области Александр Соклаков вручил детям-сиротам ключи от новеньких квартир. Счастливыми обладателями своего собственного жилья стали трое ребят. 

«Поздравляем новосёлов! Желаем, чтобы в новых домах царили тепло, уют и радость, а самые смелые мечты обязательно сбывались. Пусть это событие станет для вас уверенным стартом во взрослую жизнь и основой для создания крепких семей», — обратились в администрации района.

Там добавили, что обеспечение жильем является одной из главных задач государства. Эта работа в Ленинградской области будет продолжена.

Жителям Ленобласти напомнили о правилах безопасности в условиях непогоды

В случае возникновения экстренных ситуациях, следует незамедлительно обращаться по телефонам «101» или «112».

Северный циклон принес непогоду в Ленинградской области. Несмотря на конец апреля, на улицах лежит снег, а термометры местами показывают слабый плюс. В таких условиях необходимо соблюдать ряд простых, но важных правил безопасности. О них наполнили в МЧС России:

  • парковать автомобили следует в безопасных местах и как можно дальше от деревьев;

  • обходите рекламные щиты и другие шаткие конструкции;

  • соблюдайте правила ПДД при движении в автомобиле;

  • не оставляйте детей без присмотра.

При экстренных ситуациях сразу обращайтесь на номера «101» или «112».

