Жителей Ленобласти приглашают принять участие в Межрегиональной онлайн‑ярмарке вакансий Петербурга

Мероприятие открыто для жителей всех российский регионов и даст возможность напрямую пообщаться с HR‑специалистами ведущих компаний культурной столицы.

Событие запланировано на 12 мая и продлится с 12 до 18 часов. Регистрация обязательна: заявку можно подать через официальный сайт, где также представлен список работодателей и вакансий.

Участников ожидают:

  • прямые коммуникации с работодателями Санкт‑Петербурга в режиме реального времени;

  • широкий выбор вакансий из разных отраслей;

  • бесплатные онлайн‑собеседования из любой точки страны.

Формат: онлайн - подключайтесь с компьютера или смартфона.

«Не упустите возможность! Готовьте резюме и отмечайте дату в календаре!», - добавили в пресс-службе Центра трудовых ресурсов Комитета по труду и занятости населения Северной столицы. 

Ранее мы писали, что вакансий в Ленобласти стало на 47 тысяч больше, чем год назад.

Законодатели Ленобласти, Чувашии, Марий Эл и Херсонской области будут вести диалоги по актуальным вопросам

На полях мероприятий Совета законодателей Российской Федерации состоялось подписание ряда соглашений о межпарламентском сотрудничестве. Документы закрепили взаимодействие между Законодательным собранием Ленинградской области и парламентами сразу трёх регионов: Чувашской Республики, Республики Марий Эл и Херсонской области.

Церемонию подписания провели руководители законодательных органов. Со стороны Ленинградской области выступил председатель Заксобрания Сергей Бебенин. Его партнёрами по соглашениям стали Татьяна Томилина (председатель Херсонской областной Думы), Леонид Черкесов (руководитель Госсовета Чувашии) и Михаил Васютин (председатель Госсобрания Марий Эл).

Договорённости направлены на углубление межпарламентского диалога, обмен законотворческим опытом, улучшение правового регулирования и расширение связей между регионами. Всего в этот день парламенты субъектов РФ заключили 23 подобных соглашения.

Подписанные документы формируют прочную основу для конструктивного обсуждения актуальных вопросов социально-экономического развития, совместной работы над региональными инициативами, поддержки гражданских предложений и повышения качества законотворческой деятельности.

Комментируя событие, Сергей Бебенин особо отметил значение расширения межпарламентских контактов. По его словам, такие соглашения помогают не только перенимать лучшие региональные практики, но и налаживать долгосрочные рабочие связи между субъектами РФ.

«Сегодня крайне важно, чтобы законодательные органы регионов страны работали в едином правовом и организационном пространстве, обменивались наработками и сообща находили решения, отвечающие реальным запросам людей. Уверен, наше сотрудничество с коллегами из Чувашии, Марий Эл и Херсонской области станет взаимовыгодным и долгосрочным», — подчеркнул спикер парламента Ленобласти.

Сам Совет законодателей, проходящий в Таврическом дворце, уже зарекомендовал себя как значимая дискуссионная площадка. Здесь обсуждаются ключевые вопросы межрегионального взаимодействия и укрепляется парламентское сотрудничество в интересах развития всех субъектов Российской Федерации.

