В Ленобласти устранили более 50 засоров канализации и собрали из ее содержимого нечто

В Ленобласти устранили более 50 засоров канализации и собрали из ее содержимого нечто

В «Леноблводоканале» призвали жителей ответственно использовать коммунальные сети и не смывать в канализацию бытовые отходы. 

За минувшие выходные специалисты «Леноблводоканала» 55 раз выезжали на вызовы о засорах канализации. Наиболее напряженная ситуация наблюдалась в Выборгском, Лужском и Сланцевском районах, где было больше всего жалоб.

«Ежедневно в ситуационный центр Леноблводоканала поступают жалобы на дворовые засоры. Причина в большинстве случаев одна и та же — забитый коллектор. При вскрытии колодца специалисты обнаруживают плотную пробку из тряпок и жировых отложений. Иногда добавляется строительный мусор или даже телефоны», — пояснили в компании.

Ленинградцев просят не смывать в унитаз ничего кроме туалетной бумаги. Это напрямую влияет на срок службы коммунальных сетей и время реагирования аварийных бригад.

«Фото: чучело из мусора, извлечённого специалистами предприятия из канализации в Коммунаре», — добавили в компании.

Фото: Леноблводоканал

Жителям Ленобласти напомнили о правилах безопасности в условиях непогоды

В случае возникновения экстренных ситуациях, следует незамедлительно обращаться по телефонам «101» или «112».

Фото: Александр Дрозденко/ МАХ

Северный циклон принес непогоду в Ленинградской области. Несмотря на конец апреля, на улицах лежит снег, а термометры местами показывают слабый плюс. В таких условиях необходимо соблюдать ряд простых, но важных правил безопасности. О них наполнили в МЧС России:

  • парковать автомобили следует в безопасных местах и как можно дальше от деревьев;

  • обходите рекламные щиты и другие шаткие конструкции;

  • соблюдайте правила ПДД при движении в автомобиле;

  • не оставляйте детей без присмотра.

При экстренных ситуациях сразу обращайтесь на номера «101» или «112».

