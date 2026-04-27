В «Леноблводоканале» призвали жителей ответственно использовать коммунальные сети и не смывать в канализацию бытовые отходы.

За минувшие выходные специалисты «Леноблводоканала» 55 раз выезжали на вызовы о засорах канализации. Наиболее напряженная ситуация наблюдалась в Выборгском, Лужском и Сланцевском районах, где было больше всего жалоб.

«Ежедневно в ситуационный центр Леноблводоканала поступают жалобы на дворовые засоры. Причина в большинстве случаев одна и та же — забитый коллектор. При вскрытии колодца специалисты обнаруживают плотную пробку из тряпок и жировых отложений. Иногда добавляется строительный мусор или даже телефоны», — пояснили в компании.

Ленинградцев просят не смывать в унитаз ничего кроме туалетной бумаги. Это напрямую влияет на срок службы коммунальных сетей и время реагирования аварийных бригад.

«Фото: чучело из мусора, извлечённого специалистами предприятия из канализации в Коммунаре», — добавили в компании.