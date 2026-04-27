Во Всеволожском районе стартовало строительство нового комплекса по переработке отходов «Рахья»

Новости Социум

Во Всеволожском районе стартовало строительство нового комплекса по переработке отходов «Рахья»

Объект рассчитан на обработку 300 тысяч тонн отходов ежегодно и в первую очередь обеспечит потребности густонаселённых районов региона — Всеволожского и Кировского.

После ввода в эксплуатацию КПО «Рахья» будет работать в паре с уже действующим комплексом «Кингисепп». Совместно эти две площадки смогут обрабатывать порядка 80 процентов всех твёрдых коммунальных отходов, образующихся на территории Ленинградской области.

Новый комплекс станет вторым объектом по переработке ТКО, который реализуется региональным оператором — АО «Управляющая компания по обращению с отходами в Ленинградской области». Проект осуществляется при поддержке правительства региона и публично-правовой компании «Российский экологический оператор» (ППК «РЭО»). Первый подобный объект, КПО «Кингисепп», уже успешно работает в области.

Напомним, что программой раздельного сбора отходов охвачены 15 районов Ленобласти. Баками для раздельного накопления стекла и пластика оборудовано 1286 контейнерных площадок. Актуальный перечень адресов опубликован на сайте.

Отличить ёмкости для раздельного накопления фракций просто: жёлтые баки предназначены для сбора пластика, зелёные — для стекла. Вывоз пластика и стекла осуществляется разными машинами или специализированным транспортом с двумя отсеками, которые в последствии едут по разным адресам переработчиков. Отходы стекла и пластика с контейнерных площадок направляются сразу к переработчикам.

мусор Всеволожский район Рахья КПО «Рахья»
Жителям Ленобласти напомнили о правилах безопасности в условиях непогоды

В случае возникновения экстренных ситуациях, следует незамедлительно обращаться по телефонам «101» или «112».

Фото: Александр Дрозденко/ МАХ

Северный циклон принес непогоду в Ленинградской области. Несмотря на конец апреля, на улицах лежит снег, а термометры местами показывают слабый плюс. В таких условиях необходимо соблюдать ряд простых, но важных правил безопасности. О них наполнили в МЧС России:

  • парковать автомобили следует в безопасных местах и как можно дальше от деревьев;

  • обходите рекламные щиты и другие шаткие конструкции;

  • соблюдайте правила ПДД при движении в автомобиле;

  • не оставляйте детей без присмотра.

При экстренных ситуациях сразу обращайтесь на номера «101» или «112».

