В случае возникновения экстренных ситуациях, следует незамедлительно обращаться по телефонам «101» или «112».

Северный циклон принес непогоду в Ленинградской области. Несмотря на конец апреля, на улицах лежит снег, а термометры местами показывают слабый плюс. В таких условиях необходимо соблюдать ряд простых, но важных правил безопасности. О них наполнили в МЧС России:

парковать автомобили следует в безопасных местах и как можно дальше от деревьев;

обходите рекламные щиты и другие шаткие конструкции;

соблюдайте правила ПДД при движении в автомобиле;

не оставляйте детей без присмотра.

При экстренных ситуациях сразу обращайтесь на номера «101» или «112».