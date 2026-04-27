Грядущие майские праздники станут самыми короткими за 7 лет

Новости Социум

Грядущие майские праздники станут самыми короткими за 7 лет

В этом году россиян ждут лишь шесть нерабочих дней на праздники.

Фото: freepik

Ожидающиеся майские праздники станут самыми короткими с 2019-го года. Россияне смогут отдохнуть в сумме лишь шесть дней, при этом между ними будет полноценная рабочая неделя.

Так, первые майские праздники начнутся в эту пятницу, 1 мая, и продлятся в субботу и воскресенье. Затем, с 4 мая, россиян ждут пять рабочих дней, и только после этого, с 9 числа (суббота) начнутся вторые майские, которые пройдут до 11 числа включительно.

В 2022, 2024 и 2025 годах россияне отдыхали на майские праздники восемь дней. В 2023 у граждан было семь выходных, а в 2019 — сразу девять. 

В этом году майские праздники будут короткими из-за переноса выходных на новогодних каникулах. 

Чем обернется возврат банковского перевода от мошенников

Безобидный возврат средств от незнакомца может привести к блокировке всех счетов, предупредили россиян.

Фото: freepik

Мошенники стали активно использовать схему с возвратом переводов, втягивая граждан в преступные действия по обналичиванию похищенных средств. Попытка вернуть поступившие от незнакомца средства может обернуться серьезными последствиями. Об этом рассказал эксперт платформы «Мошеловка» Народного фронта Галактион Кучава в беседе с РИА Новости.

Схема обмана выглядит следующим образом: на карту гражданина поступает перевод от неизвестного лица. После этого отправитель связывается с ним через мессенджер и просит вернуть якобы ошибочно отправленную сумму на другие реквизиты. .

Как пояснил эксперт, деньги, поступившие на счет, почти наверняка ранее были похищены  у другой жертвы. Возвращая их на сторонний счет, получатель фактически становится «дропом» — участником преступной цепочки по обналичиванию средств.

Последствия такого перевода могут быть крайне серьезными. Если пострадавший от действий мошенников реальный владелец средств обратится в полицию, информация о транзакции попадет в базу данных Центробанка. В результате реквизиты получателя автоматически вносятся в список подозрительных операций. 

«Ваши карты и счета могут быть полностью заблокированы во всех банках страны», — предупредил эксперт.

Кучава рекомендует при получении переводов от незнакомцев сразу обращаться в банк и сообщить о случившемся. 

