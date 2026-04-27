В этом году россиян ждут лишь шесть нерабочих дней на праздники.

Ожидающиеся майские праздники станут самыми короткими с 2019-го года. Россияне смогут отдохнуть в сумме лишь шесть дней, при этом между ними будет полноценная рабочая неделя.

Так, первые майские праздники начнутся в эту пятницу, 1 мая, и продлятся в субботу и воскресенье. Затем, с 4 мая, россиян ждут пять рабочих дней, и только после этого, с 9 числа (суббота) начнутся вторые майские, которые пройдут до 11 числа включительно.

В 2022, 2024 и 2025 годах россияне отдыхали на майские праздники восемь дней. В 2023 у граждан было семь выходных, а в 2019 — сразу девять.

В этом году майские праздники будут короткими из-за переноса выходных на новогодних каникулах.