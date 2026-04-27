Опасное ядовитое растение зацвело в Ленобласти

Новости Социум

Опасное ядовитое растение зацвело в Ленобласти

На болотах региона началось активное цветение кассандры однобокой. Это ядовитое растение, содержащие сильный токсин. 

Фото: Borealis55/ Собственная работа/ wikimedia. org

В Ленинградской области и в окрестностях Петербурга зацвела однобокая кассандра — вечнозеленый коварный кустарник. Об этом рассказал биолог Павел Глазков.

Это растение семейства вересковых, которое также известно как мирт болотный и хамедафна болотная. Кустарник предпочитает селиться по краям верховых болот. 

Одной из особенностей кассандры является ее способность цвести дважды в год — весной и в конце лета. Несмотря на привлекательный внешний вид, растение является ядовитым. Контактировать и тем более пробовать цветки кустарника ни в коем случае нельзя.

растения Павел Глазков
Чем обернется возврат банковского перевода от мошенников

Безобидный возврат средств от незнакомца может привести к блокировке всех счетов, предупредили россиян.

Фото: freepik

Мошенники стали активно использовать схему с возвратом переводов, втягивая граждан в преступные действия по обналичиванию похищенных средств. Попытка вернуть поступившие от незнакомца средства может обернуться серьезными последствиями. Об этом рассказал эксперт платформы «Мошеловка» Народного фронта Галактион Кучава в беседе с РИА Новости.

Схема обмана выглядит следующим образом: на карту гражданина поступает перевод от неизвестного лица. После этого отправитель связывается с ним через мессенджер и просит вернуть якобы ошибочно отправленную сумму на другие реквизиты. .

Как пояснил эксперт, деньги, поступившие на счет, почти наверняка ранее были похищены  у другой жертвы. Возвращая их на сторонний счет, получатель фактически становится «дропом» — участником преступной цепочки по обналичиванию средств.

Последствия такого перевода могут быть крайне серьезными. Если пострадавший от действий мошенников реальный владелец средств обратится в полицию, информация о транзакции попадет в базу данных Центробанка. В результате реквизиты получателя автоматически вносятся в список подозрительных операций. 

«Ваши карты и счета могут быть полностью заблокированы во всех банках страны», — предупредил эксперт.

Кучава рекомендует при получении переводов от незнакомцев сразу обращаться в банк и сообщить о случившемся. 

мошенники банковские переводы

