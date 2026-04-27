Синоптик рассказал, когда в Ленобласть вернется весеннее тепло

По словам синоптика Колесова, улучшения в погоде будут заметны уже во второй половине этой недели. 

Синоптик рассказал, когда в Ленобласть вернется весеннее тепло - По словам синоптика Колесова, улучшения в погоде будут заметны уже во второй половине этой недели.
Долгожданное весеннее тепло начнет возвращаться в Петербург и Ленобласть на этой неделе. С четверга температура воздуха в регионах пойдет вверх, а осадки прекратятся. Обнадеживающий прогноз публикует синоптик Александр Колесов.

«Осадки прекращаются, ветер ослабевает, а температура воздуха уже достигнет +10 гр. С 1 мая дальнейшее улучшение погоды и повышение температура воздуха до +15 гр. и даже выше», — сообщил он.

Вам будет интересно
Эксперт объяснил апрельские снегопады в Ленобласти
Всему виной стал циклон с Баренцева моря, который вернул зиму во многих регионах европейской части России. Фото: Александр Дрозденко/ МАХ Причиной сне...
27.04.2026
160

Александр Колесов Погода в Ленобласти майские праздники
Чем обернется возврат банковского перевода от мошенников

Безобидный возврат средств от незнакомца может привести к блокировке всех счетов, предупредили россиян.

Чем обернется возврат банковского перевода от мошенников - Безобидный возврат средств от незнакомца может привести к блокировке всех счетов, предупредили росси
Мошенники стали активно использовать схему с возвратом переводов, втягивая граждан в преступные действия по обналичиванию похищенных средств. Попытка вернуть поступившие от незнакомца средства может обернуться серьезными последствиями. Об этом рассказал эксперт платформы «Мошеловка» Народного фронта Галактион Кучава в беседе с РИА Новости.

Схема обмана выглядит следующим образом: на карту гражданина поступает перевод от неизвестного лица. После этого отправитель связывается с ним через мессенджер и просит вернуть якобы ошибочно отправленную сумму на другие реквизиты. .

Как пояснил эксперт, деньги, поступившие на счет, почти наверняка ранее были похищены  у другой жертвы. Возвращая их на сторонний счет, получатель фактически становится «дропом» — участником преступной цепочки по обналичиванию средств.

Последствия такого перевода могут быть крайне серьезными. Если пострадавший от действий мошенников реальный владелец средств обратится в полицию, информация о транзакции попадет в базу данных Центробанка. В результате реквизиты получателя автоматически вносятся в список подозрительных операций. 

«Ваши карты и счета могут быть полностью заблокированы во всех банках страны», — предупредил эксперт.

Кучава рекомендует при получении переводов от незнакомцев сразу обращаться в банк и сообщить о случившемся. 

Вам будет интересно
С каких вкладов россиянам пора забирать свои деньги
В условиях снижения ключевой ставки некоторые депозиты становятся невыгодными. Фото: pxhere В условиях смягчения денежно-кредитной политики ЦБ вкладчи...
25.04.2026
1021

мошенники банковские переводы

Повестки в военкомат выдали рабочим стройки в Петербурге
Повестки в военкомат выдали рабочим стройки в Петербурге

22:30 26.04.2026

Соцфонд опубликовал график выплат майских пособий
Соцфонд опубликовал график выплат майских пособий

22:38 21.04.2026

Президент Израиля не помиловал Биньямина Нетаньяху
Президент Израиля не помиловал Биньямина Нетаньяху

09:58 27.04.2026

