Массовой дракой на ринге закончился боксерский поединок между россиянином Сергеем Гороховым и турком Эмирханом Калканом за титул чемпиона мира по версии UBO в турецком Трабзоне.

Бой завершился победой Горохова нокаутом. После поединка россиянин подошел к команде соперника, чтобы поблагодарить за бой, однако менеджер турецкого спортсмена толкнул его.

За Сергея Горохова вступился тренер, после чего на ринге началась потасовка с участием большого числа людей.

В драке участвовали не только представители команд, но и зрители. В результате несколько человек получили травмы. Среди госпитализированных оказался и тренер Горохова. Полиция Турции начала расследование произошедшего.