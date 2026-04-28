Главная / Новости / Поединок с участием боксера из России завершился массовой дракой со зрителями

Поединок с участием боксера из России завершился массовой дракой со зрителями

Поединок с участием боксера из России завершился массовой дракой со зрителями
Массовой дракой на ринге закончился боксерский поединок между россиянином Сергеем Гороховым и турком Эмирханом Калканом за титул чемпиона мира по версии UBO в турецком Трабзоне.

Бой завершился победой Горохова нокаутом. После поединка россиянин подошел к команде соперника, чтобы поблагодарить за бой, однако менеджер турецкого спортсмена толкнул его.

За Сергея Горохова вступился тренер, после чего на ринге началась потасовка с участием большого числа людей.

В драке участвовали не только представители команд, но и зрители. В результате несколько человек получили травмы. Среди госпитализированных оказался и тренер Горохова. Полиция Турции начала расследование произошедшего.

Более 300 человек проверили во время масштабного рейда в Петербурге

Масштабный рейд полиции и ФСО прошел в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга. Проверили более 300 автомобилей и 315 человек, в том числе 45 иностранных граждан.

Проверочные мероприятия проводили на Исаакиевской площади и у станции метро «Технологический институт». Основной целью рейда стало выявление нарушений правил дорожного движения и миграционного законодательства.

По итогам проверки в отдел полиции доставили 10 иностранцев. В отношении них могут составить административные материалы за нарушения миграционных правил.

Параллельно сотрудники Госавтоинспекции выявили ряд нарушений ПДД и оформили более 20 административных материалов. Часть автомобилей дополнительно проверили на соблюдение требований законодательства.

