Губернатор Ленобласти дал поручение комитету по образованию и главам муниципальных образований активизировать работу по внедрению карт «Школа 47» в школах региона.
«Пока мы обсуждаем, дети теряют 15 минут на проходной, ищут мелочь в кармане на автобус и на обед. Карта «Школа 47» убирает всё это одним касанием. Не усложняйте то, что уже работает. Подключайтесь», — призвал Александр Дрозденко.
Рассказываем, как правильно активировать и использовать карту «Школа47» для проезда вашего ребенка в общественном транспорте области с помощью школьного абонемента, предоставляемого школой или администрацией вашего района. Первым шагом необходимо получить карту «Школа 47» в любом отделении банка-партнёра. После этого в личном кабинете ГИС СОЛО нужно предоставить согласия на передачу персональных данных. Затем следует зарегистрировать карту в мобильном приложении «Ладога» или на портале. Далее администрация района или школы устанавливает вид школьного абонемента. Завершающий этап — активация школьного абонемента в мобильном приложении «Ладога» или на портале.