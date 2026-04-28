Главная / Новости / Александр Дрозденко поручил ускорить внедрение карт «Школа 47» в образовательных учреждениях Ленобласти

Александр Дрозденко поручил ускорить внедрение карт «Школа 47» в образовательных учреждениях Ленобласти

Губернатор Ленобласти дал поручение комитету по образованию и главам муниципальных образований активизировать работу по внедрению карт «Школа 47» в школах региона. 

«Пока мы обсуждаем, дети теряют 15 минут на проходной, ищут мелочь в кармане на автобус и на обед. Карта «Школа 47» убирает всё это одним касанием. Не усложняйте то, что уже работает. Подключайтесь», — призвал Александр Дрозденко.

Рассказываем, как правильно активировать и использовать карту «Школа47» для проезда вашего ребенка в общественном транспорте области с помощью школьного абонемента, предоставляемого школой или администрацией вашего района. Первым шагом необходимо получить карту «Школа 47» в любом отделении банка-партнёра. После этого в личном кабинете ГИС СОЛО нужно предоставить согласия на передачу персональных данных. Затем следует зарегистрировать карту в мобильном приложении «Ладога» или на портале. Далее администрация района или школы устанавливает вид школьного абонемента. Завершающий этап — активация школьного абонемента в мобильном приложении «Ладога» или на портале.

Теги

Ленобласть карта «Школа 47»
Новости Социум

Петербургские водители стали культурнее и даже почти не паркуются на детских площадках

Жители Санкт-Петербурга стали заметно реже парковаться на детских площадках и у контейнерных площадок, а число нарушений при стоянке на эксплуатационной маркировке во дворах в 2026 году сократилось на 114 случаев.

Как сообщает Neva.Today, такой запрет помогает делать дворы безопаснее и удобнее, поскольку сохраняет место для уборочной техники и машин экстренных служб.

За первые 3 месяца года петербуржцы также стали реже оставлять автомобили перед площадками для мусора. Сейчас на такие случаи приходится только 3-4 % от общего числа нарушений.

Парковка на детских площадках почти исчезла. За это время в городе зафиксировали только один такой эпизод.

Теги

Санкт-Петербург

