Рабочий погиб на реконструкции водоочистных сооружений в Ленобласти. Под суд пошел прораб

Рабочий погиб на реконструкции водоочистных сооружений в Ленобласти. Под суд пошел прораб

Фото: Freepik.

Прораба коммерческой организации осудили в Волхове после гибели рабочего на реконструкции водоочистных сооружений. Осужденный отвечал за безопасность строительных работ.

Как установил Волховский городской суд, 25 ноября 2025 года мужчина, занимавший должность производителя работ в субподрядной организации, не установил защитные и сигнальные ограждения и не пресек доступ рабочего на опасный участок.

В результате строитель поднялся на конструкцию габиона, сорвался и получил смертельные травмы. По факту случившегося завели уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшем по неосторожности смерть человека.

В суде прораб согласился с предъявленным обвинением. При назначении наказания суд учел, что у него есть маленький ребенок, а семье погибшего был полностью и добровольно возмещен причиненный вред.

В итоге мужчину приговорили к 1 году 6 месяцам лишения свободы условно. Приговор вступил в законную силу.

