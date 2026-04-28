Выстрелом по автомобилю и убийством закончилась охота в лесном массиве Кингисеппского района 3 января 2026 года. Перед судом по делу о причинении смерти по неосторожности предстанет 27-летний мужчина.

По версии следствия, во время охоты обвиняемый по ошибке принял двигавшийся по дороге автомобиль за лося и дважды выстрелил. Одна из пуль попала в машину. Находившийся на переднем сиденье пассажир получил ранение бедра и позже скончался.

В отношении охотника возбудили уголовное дело. В Следственном комитете сообщили, что расследование завершено, доказательства собраны, материалы с утвержденным обвинительным заключением направили в суд для рассмотрения по существу.