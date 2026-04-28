Охотника будут судить за убийство человека вместо лося в Ленобласти

Выстрелом по автомобилю и убийством закончилась охота в лесном массиве Кингисеппского района 3 января 2026 года. Перед судом по делу о причинении смерти по неосторожности предстанет 27-летний мужчина.

По версии следствия, во время охоты обвиняемый по ошибке принял двигавшийся по дороге автомобиль за лося и дважды выстрелил. Одна из пуль попала в машину. Находившийся на переднем сиденье пассажир получил ранение бедра и позже скончался.

В отношении охотника возбудили уголовное дело. В Следственном комитете сообщили, что расследование завершено, доказательства собраны, материалы с утвержденным обвинительным заключением направили в суд для рассмотрения по существу.

Новости Происшествия

Более 300 человек проверили во время масштабного рейда в Петербурге

Масштабный рейд полиции и ФСО прошел в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга. Проверили более 300 автомобилей и 315 человек, в том числе 45 иностранных граждан.

Проверочные мероприятия проводили на Исаакиевской площади и у станции метро «Технологический институт». Основной целью рейда стало выявление нарушений правил дорожного движения и миграционного законодательства.

По итогам проверки в отдел полиции доставили 10 иностранцев. В отношении них могут составить административные материалы за нарушения миграционных правил.

Параллельно сотрудники Госавтоинспекции выявили ряд нарушений ПДД и оформили более 20 административных материалов. Часть автомобилей дополнительно проверили на соблюдение требований законодательства.

Повестки в военкомат выдали рабочим стройки в Петербурге
22:30 26.04.2026

Пропавшую в Ленобласти больше недели назад пенсионерку нашли мертвой в лесу
15:10 27.04.2026

Соцфонд опубликовал график выплат майских пособий
