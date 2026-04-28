Выживший после падения с 12 этажа петербуржец отдаст 670 тысяч за ремонт машины, на которую он упал

Выживший после падения с 12 этажа петербуржец отдаст 670 тысяч за ремонт машины, на которую он упал

Фото: Freepik.

Компенсацию более 670 тыс. рублей взыскал суд с петербуржца, который выпал из окна 12-го этажа и рухнул на припаркованный Land Rover.

Как сообщили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга, нетрезвый местный житель выпал из окна на 12 этаже и упал на иномарку. Во время падения он, возможно, задел ветки дерева, что смягчило удар.

Ремонт Land Rover сначала оценили более чем в 650 тыс. рублей. Выпавший мужчина добровольно возмещать ущерб отказался, после чего собственница машины обратилась в суд.

На заседание мужчина пришел самостоятельно, чувствовал себя нормально и утверждал, что сумма завышена. После судебной экспертизы размер ущерба вырос почти до 660 тыс. рублей.

В итоге суд взыскал с мужчины 652 779 рублей за ремонт автомобиля и еще более 18 тыс. рублей судебных расходов. Общая сумма выплат превысила 670 тыс. рублей.

В Ленобласти упала заболеваемость гриппом и коронавирусом

За неделю число заболевших ОРВИ и гриппом сократилось более чем на 23%. Положительная динамика наблюдается и в ситуации с  коронавирусом.

В Ленинградской области существенно снизился уровень заболеваемости коронавирусом и гриппом за прошлую неделю. Данные о текущей эпидемиологической ситуации в регионе приводит Роспотребнадзор. 

«Уровень суммарной заболеваемости ОРИ и гриппом снизился на 23,8% по сравнению с предыдущей неделей. Эпидемические пороги по совокупному населению не превышены», — передает ведомство.

Упало за указанный период и число заболевших COVID‑19 снизилась — сразу на 25,6%.

