Волонтеры поискового объединения «Святой Георгий» обнаружили останки более 20 красноармейцев при раскопах на Невском пятачке. Также найдены и посмертные медальоны, один из которых отправлен на экспертизу. Специалистам предстоит выяснить, что выбито на опознавательном знаке.

«Работа сейчас идет титаническая, так как пользуясь отливом Невы, боремся за каждый метр освобожденного дна реки от воды. В 1941 году вода была в максимальном отливе и бойцы накопали блиндажей в дне реки, соответственно там и остались многие», — рассказали волонтеры.

Также поисковики обнаружили на берегу Невы авиабомбу времен Великой Отечественной войны. Снаряд уже эвакуировали саперы для последующего уничтожения.