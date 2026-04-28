Новости Социум

Поисковики нашли останки более 20 красноармейцев при раскопках на Невском пятачке

Также обнаружены три посмертных медальона, но лишь один из них имеет шанс на прочтение.

Фото: ОПО «Святой Георгий»/ ВКонтакте

Волонтеры поискового объединения «Святой Георгий» обнаружили останки более 20 красноармейцев при раскопах на Невском пятачке. Также найдены и посмертные медальоны, один из которых отправлен на экспертизу. Специалистам предстоит выяснить, что выбито на опознавательном знаке.

«Работа сейчас идет титаническая, так как пользуясь отливом Невы, боремся за каждый метр освобожденного дна реки от воды. В 1941 году вода была в максимальном отливе и бойцы накопали блиндажей в дне реки, соответственно там и остались многие», — рассказали волонтеры.

Также поисковики обнаружили на берегу Невы авиабомбу времен Великой Отечественной войны. Снаряд уже эвакуировали саперы для последующего уничтожения.

поисковые работы Невский пятачок Великая Отечественная Война
Новости Социум Коронавирус

В Ленобласти упала заболеваемость гриппом и коронавирусом

За неделю число заболевших ОРВИ и гриппом сократилось более чем на 23%. Положительная динамика наблюдается и в ситуации с  коронавирусом.

Фото: freepik

В Ленинградской области существенно снизился уровень заболеваемости коронавирусом и гриппом за прошлую неделю. Данные о текущей эпидемиологической ситуации в регионе приводит Роспотребнадзор. 

«Уровень суммарной заболеваемости ОРИ и гриппом снизился на 23,8% по сравнению с предыдущей неделей. Эпидемические пороги по совокупному населению не превышены», — передает ведомство.

Упало за указанный период и число заболевших COVID‑19 снизилась — сразу на 25,6%.

грипп орви роспотребнадзор

