В городе Светогорске создадут Сквер Памяти, в центре которого появится памятник участникам специальной военной операции. Эскиз уже утвердили на выездном совещании с вице-губернатором региона по внутренней политике Константином Патраевым.

Как рассказал вице-губернатор, идея памятника ленинградским военнослужащим появилась в 2024 году. Увековечить память защитников просили их родственники.

«Сейчас выходим на финишную прямую: эскизная модель готова, а проект благоустройства на этапе разработки. Идея композиции — показать русского воина, передать силу духа русского солдата, это собирательные образы парней, которые сейчас исполняют свой долг, свою работу на передовой, именно их мы показываем со всех сторон, во всей красоте», — рассказал Константин Патраев.

Реализацией проекта занимается Монументальная скульптурная мастерская, а средства выделил АНО «Центр реабилитации и социальной интеграции «Мир». Тем временем проект благоустройства сквера разрабатывает Центр компетенций Ленинградской области.