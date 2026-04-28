Дейтинг-сервис VK Знакомства и лейбл VK Records выяснили, что профессия музыканта остается одним из самых привлекательных факторов в глазах потенциальных партнеров.

Согласно результатам исследования, образ артиста обладает мощным магнетизмом для 70% россиян. Львиная доля респондентов открыты к серьезным отношениям с людьми из этой индустрии. При этом мужчины проявляют еще большую заинтересованность: 82% готовы связать жизнь с профессиональной исполнительницей, а 72% находят такой союз крайне романтичным.

Однако мужчин в партнершах-музыкантах пугает высокая занятость и повышенное внимание со стороны других поклонников. Тем временем прекрасный пол настораживает финансовая нестабильность и риск столкнуться с эгоцентризмом партнера. Общими «красными флагами» для большинства остаются нарциссизм (24%) и сложный график, включающий гастроли и ночной образ жизни.

В приложениях для знакомств творческое прошлое дает больше преимуществ в поиске любви. Лишь 9% опрошенных принципиально избегают музыкантов.

«В дейтинг-сервисах россияне позитивно реагируют на музыкантов: 32% признались, что им интересно пообщаться с творческим человеком, 43% не против творческого собеседника, но в целом они ориентируются на другие параметры анкеты. Только 9% респондентов заявили, что скорее свайпнут влево пользователя, указавшего в анкете, что он музыкант. женщины», — рассказали аналитики.