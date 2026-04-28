weather 3.2°
$ 74.69
87.59

Врач раскрыла серьезное последствие частого приема обезболивающих

Новости Социум

Врач раскрыла серьезное последствие частого приема обезболивающих

Частый прием таких препаратов может обернуться язвой желудка.

Фото: freepik

Россиянам посоветовали избегать бесконтрольного приема обезболивающих. В противном случае существует риск развития НПВС-индуцированной язвенной болезни. Об этом в беседе с «Газетой.ru» заявила гастроэнтеролог Татьяна Головчанская.

Эта болезнь развивается в результате частного приема обезболивающих, особенно — ибупрофена. 

«На первый взгляд, в этом нет ничего тревожного: выпил таблетку — боль отступила. Однако постепенно прием лекарств может превратиться в привычку: человек начинает «поддерживать» себя обезболивающими постоянно», — заявила Головчанская.

Причем злоупотребление обезболивающими грозит не только язвой, но и желудочно-кишечным кровотечением, предупредила врач.

Теги

обезболивающее советы врача болезни
Для души Новости

VK: 70% россиян готовы строить отношения с музыкантами

Дейтинг-сервис VK Знакомства и лейбл VK Records выяснили, что профессия музыканта остается одним из самых привлекательных факторов в глазах потенциальных партнеров.

Фото здесь и далее: пресс-служба VK

Согласно результатам исследования, образ артиста обладает мощным магнетизмом для 70% россиян. Львиная доля респондентов открыты к серьезным отношениям с людьми из этой индустрии. При этом мужчины проявляют еще большую заинтересованность: 82% готовы связать жизнь с профессиональной исполнительницей, а 72% находят такой союз крайне романтичным. 

Однако мужчин в партнершах-музыкантах пугает высокая занятость и повышенное внимание со стороны других поклонников. Тем временем прекрасный пол настораживает финансовая нестабильность и риск столкнуться с эгоцентризмом партнера. Общими «красными флагами» для большинства остаются нарциссизм (24%) и сложный график, включающий гастроли и ночной образ жизни.

В приложениях для знакомств творческое прошлое дает больше преимуществ в поиске любви. Лишь 9% опрошенных принципиально избегают музыкантов. 

«В дейтинг-сервисах россияне позитивно реагируют на музыкантов: 32% признались, что им интересно пообщаться с творческим человеком, 43% не против творческого собеседника, но в целом они ориентируются на другие параметры анкеты. Только 9% респондентов заявили, что скорее свайпнут влево пользователя, указавшего в анкете, что он музыкант. женщины», — рассказали аналитики.

Теги

vk

×
Самое интересное – у нас в ТГ. Подписывайтесь
подписка в телеграм Подписаться