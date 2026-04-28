В Ленобласти прошло совещание под руководством директора Департамента растениеводства Министерства сельского хозяйства Российской Федерации Андрея Ариткулова. Основной темой встречи стала подготовка к весенней посевной кампании для всех регионов СЗФО

На сегодняшний день в Ленинградской области сев проведён на площади 14,8 тысячи гектаров, что в 2,5 раза превышает показатели 2025 года. Андрей Ариткулов поблагодарил регион за активное вовлечение земель в сельскохозяйственный оборот — в новом сезоне область вводит почти 2 тысячи гектаров ранее не использовавшихся угодий.

Вице-губернатор Ленинградской области по агропромышленному комплексу Олег Малащенко доложил о ходе полевых работ. По его словам, хозяйства региона полностью обеспечены семенами, средствами защиты растений, минеральными удобрениями, горюче-смазочными материалами и необходимой техникой.

По состоянию на 27 апреля зерновые культуры посеяны на 8,010 тысячи гектаров, что составляет 156 процентов от уровня прошлого года. Масличных культур посеяно 1,381 тысячи гектаров — это в 3,5 раза больше, чем в 2025 году. Однолетние травы занимают 2,2 тысячи гектаров, что в 10 раз превышает прошлогодний показатель. Многолетние травы высажены на площади 1,4 тысячи гектаров — в 3 раза больше по сравнению с 2025 годом.

Общий объем финансирования растениеводства в Ленобласти в этом году составит 1,6 млрд рублей. Для аграриев Ленобласти работают такие программы, как «Агростартап». Подробная информация размещена на сайте комитета по АПК. Прием заявок в 2025 году продлится до 25 марта.

Также в Ленобласти выдается порядка 50 видов субсидий сельхозпроизводителям, среди них 5 грантов фермерам. Так «Ленинградский гектар» уже дал новый импульс развитию Сланцевского района. Помощь в заполнении грантовых заявок — в Агентстве АПК Ленобласти.