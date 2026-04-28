АО «Управляющая компания по обращению с отходами в Ленинградской области» объявило о начале строительства комплекса по переработке отходов «Рахья» во Всеволожском районе

Как отметила председатель Комитета Ленинградской области по обращению с отходами Анастасия Кузнецова, старт строительства КПО «Рахья» необходим для достижения целей, установленных национальным проектом «Экологическое благополучие».

«Ввод новых современных комплексов позволит закрыть действующие объекты размещения отходов и выполнить показатели, установленные нацпроектом «Экологическое благополучие». Регион последовательно движется к стратегической цели — созданию современной системы обращения с отходами», — подчеркнула Кузнецова.

Комплекс «Рахья» будет рассчитан на переработку 300 тысяч тонн твёрдых коммунальных отходов ежегодно. В первую очередь объект обеспечит потребности густонаселённых районов области — Всеволожского и Кировского. Важным этапом ранее стало открытие в 2025 году КПО «Кингисепп». Благодаря этому комплексу удалось закрыть три устаревших объекта размещения отходов.

Строительство КПО «Рахья» позволит значительно сократить прямое полигонное захоронение отходов и прекратить деятельность старого полигона в Лепсари. Совместная работа двух комплексов — «Кингисепп» и «Рахья» — даст возможность оптимизировать процессы обработки и утилизации отходов на территории Ленинградской области и существенно снизить экологическую нагрузку на окружающую среду.