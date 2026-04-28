В Ленинградской области дан старт строительству второго современного комплекса по переработке отходов

АО «Управляющая компания по обращению с отходами в Ленинградской области» объявило о начале строительства комплекса по переработке отходов «Рахья» во Всеволожском районе

Фото: Правительство Ленинградской области, управление пресс-службы

Как отметила председатель Комитета Ленинградской области по обращению с отходами Анастасия Кузнецова, старт строительства КПО «Рахья» необходим для достижения целей, установленных национальным проектом «Экологическое благополучие».

«Ввод новых современных комплексов позволит закрыть действующие объекты размещения отходов и выполнить показатели, установленные нацпроектом «Экологическое благополучие». Регион последовательно движется к стратегической цели — созданию современной системы обращения с отходами», — подчеркнула Кузнецова.

Комплекс «Рахья» будет рассчитан на переработку 300 тысяч тонн твёрдых коммунальных отходов ежегодно. В первую очередь объект обеспечит потребности густонаселённых районов области — Всеволожского и Кировского. Важным этапом ранее стало открытие в 2025 году КПО «Кингисепп». Благодаря этому комплексу удалось закрыть три устаревших объекта размещения отходов.

Строительство КПО «Рахья» позволит значительно сократить прямое полигонное захоронение отходов и прекратить деятельность старого полигона в Лепсари. Совместная работа двух комплексов — «Кингисепп» и «Рахья» — даст возможность оптимизировать процессы обработки и утилизации отходов на территории Ленинградской области и существенно снизить экологическую нагрузку на окружающую среду.

Новый фельдшерско-акушерский пункт начал работать в Хапо-Ое

Жители деревни Хапо-Ое во Всеволожском районе получили доступ к качественной медицинской помощи.

Жителям деревни Хапо-Ое во Всеволожском районе Ленобласти стал доступен новый фельдшерско-акушерский пункт. Его построили на замену устаревшему в Новой Пустоши.

Новое медучреждение спроектировано с учетом современных стандартов комфорта как для пациентов, так и для персонала. В распоряжении медиков теперь не только кабинет фельдшера, но и полноценный процедурный кабинет, а также специальные помещения для хранения лекарственных препаратов и зона ожидания. ФАП оснащен всем необходимым оборудованием для оказания первичной помощи, а для удобства местных жителей на базе пункта организована продажа медикаментов.

Медицинскую помощь в новом ФАПе смогут получать порядка 1,5 тысячи жителей, включая население соседних деревень. Мощность пункта составляет 20 посещений в смену. На постоянной основе прием пациентов ведут фельдшер и медицинская сестра, а для консультаций узких специалистов предусмотрен выездной график. В ближайшее время ожидаются визиты хирурга, офтальмолога и гинеколога.

