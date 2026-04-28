Сотрудник Эрмитажа, арестованный польскими властями в 2025 году, был освобожден в рамках обмена между Белоруссией и Польшей.

Петербургского ученого, сотрудника Эрмитажа Александра Бутягина освободили из тюрьмы в Польше в рамках обмена с Белоруссией. Археолога, а также супругу российского военнослужащего обменяли на двух кадровых офицеров молдавской спецслужбы, передает ТАСС со ссылкой на ФСБ России.

«Российский ученый Бутягин обменян на двух офицеров спецслужб Молдовы», — передает агентство.

Возвращение Бутягина стало возможно благодаря сложной операции, проведенной совместно с КГБ Белоруссии, добавили в ФСБ.

Напомним, российский археолог был задержан в Польше в декабре 2025 года по запросу Украины. Ученого обвиняли «незаконных археологических работах» на территории Крыма.