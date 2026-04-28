Польша освободила петербургского археолога Александра Бутягина

Польша освободила петербургского археолога Александра Бутягина

Сотрудник Эрмитажа, арестованный польскими властями в 2025 году, был освобожден в рамках обмена между Белоруссией и Польшей.

Фото: «Цифровая история»/ Скриншот видео

Петербургского ученого, сотрудника Эрмитажа Александра Бутягина освободили из тюрьмы в Польше в рамках обмена с Белоруссией. Археолога, а также супругу российского военнослужащего обменяли на двух кадровых офицеров молдавской спецслужбы, передает ТАСС со ссылкой на ФСБ России.

«Российский ученый Бутягин обменян на двух офицеров спецслужб Молдовы», — передает агентство.

Возвращение Бутягина стало возможно благодаря сложной операции, проведенной совместно с КГБ Белоруссии, добавили в ФСБ.

Напомним, российский археолог был задержан в Польше в декабре 2025 года по запросу Украины. Ученого обвиняли «незаконных археологических работах» на территории Крыма.

Новый фельдшерско-акушерский пункт начал работать в Хапо-Ое

Жители деревни Хапо-Ое во Всеволожском районе получили доступ к качественной медицинской помощи.

Жителям деревни Хапо-Ое во Всеволожском районе Ленобласти стал доступен новый фельдшерско-акушерский пункт. Его построили на замену устаревшему в Новой Пустоши.

Новое медучреждение спроектировано с учетом современных стандартов комфорта как для пациентов, так и для персонала. В распоряжении медиков теперь не только кабинет фельдшера, но и полноценный процедурный кабинет, а также специальные помещения для хранения лекарственных препаратов и зона ожидания. ФАП оснащен всем необходимым оборудованием для оказания первичной помощи, а для удобства местных жителей на базе пункта организована продажа медикаментов.

Медицинскую помощь в новом ФАПе смогут получать порядка 1,5 тысячи жителей, включая население соседних деревень. Мощность пункта составляет 20 посещений в смену. На постоянной основе прием пациентов ведут фельдшер и медицинская сестра, а для консультаций узких специалистов предусмотрен выездной график. В ближайшее время ожидаются визиты хирурга, офтальмолога и гинеколога.

