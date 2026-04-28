«Леноблводоканал» предупредил о плановых работах на коммуникациях. Ремонт проведут в ночные часы.

В Киришах в ночь на 30 апреля специалисты «Леноблводоканала» проведут плановые работы на объектах водоснабжения. В связи с этим возможны временные трудности с подачей воды, предупредили в компании.

«С 29 апреля 23:00 по 30 апреля 01:00 специалисты Леноблводоканала проведут плановые работы на сетях в Киришах», — указано в сообщении.

В указанный период ожидается снижение давления холодного водоснабжения в трубах. На верхних этажах жилых домов возможно отсутствие воды.

Во всем вопросам жителей просят обращаться по номеру ситуационного центра предприятия 8(812)409-00-01.