В Киришах временно ограничат подачу воды 29 апреля

Новости Социум

В Киришах временно ограничат подачу воды 29 апреля

«Леноблводоканал» предупредил о плановых работах на коммуникациях. Ремонт проведут в ночные часы.

В Киришах в ночь на 30 апреля специалисты «Леноблводоканала» проведут плановые работы на объектах водоснабжения. В связи с этим возможны временные трудности с подачей воды, предупредили в компании.

«С 29 апреля 23:00 по 30 апреля 01:00 специалисты Леноблводоканала проведут плановые работы на сетях в Киришах», — указано в сообщении.

В указанный период ожидается снижение давления холодного водоснабжения в трубах. На верхних этажах жилых домов возможно отсутствие воды. 

Во всем вопросам жителей просят обращаться по номеру ситуационного центра предприятия 8(812)409-00-01.

Леноблводоканал Кириши
VK: 70% россиян готовы строить отношения с музыкантами

Дейтинг-сервис VK Знакомства и лейбл VK Records выяснили, что профессия музыканта остается одним из самых привлекательных факторов в глазах потенциальных партнеров.

Фото здесь и далее: пресс-служба VK

Согласно результатам исследования, образ артиста обладает мощным магнетизмом для 70% россиян. Львиная доля респондентов открыты к серьезным отношениям с людьми из этой индустрии. При этом мужчины проявляют еще большую заинтересованность: 82% готовы связать жизнь с профессиональной исполнительницей, а 72% находят такой союз крайне романтичным. 

Однако мужчин в партнершах-музыкантах пугает высокая занятость и повышенное внимание со стороны других поклонников. Тем временем прекрасный пол настораживает финансовая нестабильность и риск столкнуться с эгоцентризмом партнера. Общими «красными флагами» для большинства остаются нарциссизм (24%) и сложный график, включающий гастроли и ночной образ жизни.

В приложениях для знакомств творческое прошлое дает больше преимуществ в поиске любви. Лишь 9% опрошенных принципиально избегают музыкантов. 

«В дейтинг-сервисах россияне позитивно реагируют на музыкантов: 32% признались, что им интересно пообщаться с творческим человеком, 43% не против творческого собеседника, но в целом они ориентируются на другие параметры анкеты. Только 9% респондентов заявили, что скорее свайпнут влево пользователя, указавшего в анкете, что он музыкант. женщины», — рассказали аналитики.

vk

