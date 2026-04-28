weather 6.1°
$ 74.69
87.59

Мокрый снег и ночные заморозки ждут Ленобласть в среду

Для души Новости Главное

Мокрый снег и ночные заморозки ждут Ленобласть в среду

Днем в регионе воздух прогреется до +9 градусов.

Фото: МЧС ЛО

Облачная с прояснениями погода ожидается в Ленинградской области 28 апреля. Местами пройдут кратковременные осадки в виде дождя и мокрого снега, сообщает региональное управление МЧС.

Ветер северного и северо-западного направлений будет дуть со скоростью 6-11 м/с. Температура воздуха в темное время суток составит -3...+2 градусов, днем — в пределах +4...+9. Ночью на дорогах также местами ожидается  гололедица.

Ранее синоптик Александр Колесов пообещал возвращение тепла в Петербург и Ленобласти во второй половине этой недели. 

Фото на миниатюре: freepik

Теги

Погода в Ленобласти
Новости Социум

Новый фельдшерско-акушерский пункт начал работать в Хапо-Ое

Жители деревни Хапо-Ое во Всеволожском районе получили доступ к качественной медицинской помощи.

Жителям деревни Хапо-Ое во Всеволожском районе Ленобласти получили стал доступен новый фельдшерско-акушерский пункт. Его построили на замену устаревшему в Новой Пустоши.

Новое медучреждение спроектировано с учетом современных стандартов комфорта как для пациентов, так и для персонала. В распоряжении медиков теперь не только кабинет фельдшера, но и полноценный процедурный кабинет, а также специальные помещения для хранения лекарственных препаратов и зона ожидания. ФАП оснащен всем необходимым оборудованием для оказания первичной помощи, а для удобства местных жителей на базе пункта организована продажа медикаментов.

Медицинскую помощь в новом ФАПе смогут получать порядка 1,5 тысячи жителей, включая население соседних деревень. Мощность пункта составляет 20 посещений в смену. На постоянной основе прием пациентов ведут фельдшер и медицинская сестра, а для консультаций узких специалистов предусмотрен выездной график. В ближайшее время ожидаются визиты хирурга, офтальмолога и гинеколога.

Теги

ФАП Всеволожский район

Популярное

На Октябрьской железной дороге задерживаются поезда в Петербург
08:28 28.04.2026

Пропавшую в Ленобласти больше недели назад пенсионерку нашли мертвой в лесу
15:10 27.04.2026

Повестки в военкомат выдали рабочим стройки в Петербурге
22:30 26.04.2026

×
Самое интересное – у нас в ТГ. Подписывайтесь
подписка в телеграм Подписаться