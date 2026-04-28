Днем в регионе воздух прогреется до +9 градусов.
Облачная с прояснениями погода ожидается в Ленинградской области 28 апреля. Местами пройдут кратковременные осадки в виде дождя и мокрого снега, сообщает региональное управление МЧС.
Ветер северного и северо-западного направлений будет дуть со скоростью 6-11 м/с. Температура воздуха в темное время суток составит -3...+2 градусов, днем — в пределах +4...+9. Ночью на дорогах также местами ожидается гололедица.
Ранее синоптик Александр Колесов пообещал возвращение тепла в Петербург и Ленобласти во второй половине этой недели.
