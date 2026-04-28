За неделю число заболевших ОРВИ и гриппом сократилось более чем на 23%. Положительная динамика наблюдается и в ситуации с коронавирусом.

В Ленинградской области существенно снизился уровень заболеваемости коронавирусом и гриппом за прошлую неделю. Данные о текущей эпидемиологической ситуации в регионе приводит Роспотребнадзор.

«Уровень суммарной заболеваемости ОРИ и гриппом снизился на 23,8% по сравнению с предыдущей неделей. Эпидемические пороги по совокупному населению не превышены», — передает ведомство.

Упало за указанный период и число заболевших COVID‑19 снизилась — сразу на 25,6%.