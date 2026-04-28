Сотрудница птицеводческого предприятия брала деньги у компаний за преимущественное право поставок своей продукции.

Следственный отдел по городу Гатчина завершил расследование коррупционной схемы на одном из предприятий, работающем в сфере птицеводства. Главный ветеринарный врач организации пойдет под суд за два эпизода коммерческого подкупа в крупном размере.

По версии следствия, преступную схему сотрудница организовала в 2021 году. Затем на протяжении трех лет ветврач систематически получала вознаграждения от производителей ветеринарной продукции, предоставляя им преимущественное право поставок.

Ущерб компании, в которой работала обвиняемая, превысил 480 тысяч рублей. В ближайшее время материалы дела будут переданы в суд.