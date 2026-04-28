В Ленобласти ветврач пойдет под суд за коммерческий подкуп

Сотрудница птицеводческого предприятия брала деньги у компаний за преимущественное право поставок своей продукции.

Следственный отдел по городу Гатчина завершил расследование коррупционной схемы на одном из предприятий, работающем в сфере птицеводства. Главный ветеринарный врач организации пойдет под суд  за два эпизода коммерческого подкупа в крупном размере.

По версии следствия, преступную схему сотрудница организовала в 2021 году. Затем на протяжении трех лет ветврач систематически получала вознаграждения от производителей ветеринарной продукции, предоставляя им преимущественное право поставок.

Ущерб компании, в которой работала обвиняемая, превысил 480 тысяч рублей. В ближайшее время материалы дела будут переданы в суд.

Петербуржцы обманывали продавцов, подменяя технику Apple на копии при возврате
Двое петербуржцев получили по 3 года условно за кражи электроники Apple через маркетплейсы. Они заказывали оригинальные гаджеты, меняли их на дешевые...
Следственный комитет Гатчинский округ
VK: 70% россиян готовы строить отношения с музыкантами

Дейтинг-сервис VK Знакомства и лейбл VK Records выяснили, что профессия музыканта остается одним из самых привлекательных факторов в глазах потенциальных партнеров.

Фото здесь и далее: пресс-служба VK

Согласно результатам исследования, образ артиста обладает мощным магнетизмом для 70% россиян. Львиная доля респондентов открыты к серьезным отношениям с людьми из этой индустрии. При этом мужчины проявляют еще большую заинтересованность: 82% готовы связать жизнь с профессиональной исполнительницей, а 72% находят такой союз крайне романтичным. 

Однако мужчин в партнершах-музыкантах пугает высокая занятость и повышенное внимание со стороны других поклонников. Тем временем прекрасный пол настораживает финансовая нестабильность и риск столкнуться с эгоцентризмом партнера. Общими «красными флагами» для большинства остаются нарциссизм (24%) и сложный график, включающий гастроли и ночной образ жизни.

В приложениях для знакомств творческое прошлое дает больше преимуществ в поиске любви. Лишь 9% опрошенных принципиально избегают музыкантов. 

«В дейтинг-сервисах россияне позитивно реагируют на музыкантов: 32% признались, что им интересно пообщаться с творческим человеком, 43% не против творческого собеседника, но в целом они ориентируются на другие параметры анкеты. Только 9% респондентов заявили, что скорее свайпнут влево пользователя, указавшего в анкете, что он музыкант. женщины», — рассказали аналитики.

На Октябрьской железной дороге задерживаются поезда в Петербург
Пропавшую в Ленобласти больше недели назад пенсионерку нашли мертвой в лесу
Повестки в военкомат выдали рабочим стройки в Петербурге
