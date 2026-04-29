Сотрудники Росгвардии задержали 23-летнего мужчину, который повредил автомобиль такси во дворе на проспекте Косыгина в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга.
В правоохранительные органы сообщили, что напротив парка Малиновка неизвестный разбил задний фонарь «Шкоды» во время конфликта. На место приехал наряд вневедомственной охраны.
Как выяснилось, мужчина вызвал такси, но водитель отказался выполнять заказ из-за сильного алкогольного опьянения пассажира. Когда таксист отменил поездку и начал уезжать, мужчина ударил кулаком по автомобилю.
Задержанного, который ранее уже привлекался к административной ответственности, доставили в отдел полиции. Размер причиненного ущерба устанавливается.