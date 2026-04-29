Средняя цена однокомнатных квартир в Санкт-Петербурге с начала 2026 года достигла 10,4 млн руб. при средней площади 37 кв. м. Об этом сообщает «МК в Питере».

В 2025 году такое жилье стоило в среднем 9,5 млн руб. Это на 9 % меньше нынешнего уровня, при этом средняя площадь квартир осталась такой же – 37 кв. м.

Однокомнатные квартиры сейчас составляют 41 % от всего объема продаж недвижимости в Петербурге. С начала года средняя цена квадратного метра в этом сегменте доходит до 290 тыс. руб.

Аналитики считают, что к концу года стоимость квадратного метра может вырасти еще на 7-8 %.