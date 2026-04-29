Прокуратура признала небезопасным мост через реку в Сланцевском районе

Прокуратура признала небезопасным мост через реку в Сланцевском районе

Пешеходный мост через реку Кушолка в Сланцевском районе оказался небезопасным для прохода после разлома железобетонного пролета и просадки конструкций до уреза воды.

Фото: Прокуратура

Проверку провели сотрудники Сланцевской городской прокуратуры после жалоб на неудовлетворительное состояние переправы. Во время осмотра выявлено повреждение железобетонного пролета моста.

Конструкции просели настолько, что дальнейшее передвижение по нему признали небезопасным. Предварительно установлено, что мост является бесхозяйным и никем не обслуживается.

По итогам проверки прокуратура примет комплекс мер надзорного реагирования. Они будут направлены на то, чтобы мост приняли на баланс органа местного самоуправления, а затем привели в нормативное состояние.

Теги

Сланцевский район Кушолка Ленинградская область
Подготовку к 99-летию региона обсудили в Ленобласти

Перед Днем Ленинградской области в Ивангороде планируют отремонтировать 20 многоквартирных домов и благоустроить общественные пространства.

Губернатор Александр Дрозденко по итогам совещания оргкомитета отметил, что из-за приграничного расположения Ивангорода региону нужно совместить высокий уровень безопасности с комфортным и организованным подъездом для гостей праздника. Подробности по этой части станут известны позже.

Второй ключевой задачей губернатор назвал внешний облик города.

«В этом году предстоит отремонтировать 20 многоквартирных домов. В плане – крыши, фасады, фундаменты, инженерные системы. Большая часть зданий расположена на улице Гагарина, а также на Льнопрядильной, Госпитальной улицах. На части объектов работы уже стартовали, на остальных подрядчики выйдут в мае. Также благоустроим дворы на Гагарина, 12 и Пасторова, 15», – отметил Александр Дрозденко

Кроме того, в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» в Ивангороде благоустроят общественную территорию «Утиный парк»: расчистят пруд, сделают пешеходные дорожки, установят скамейки и мостик, проведут озеленение. Подрядчик уже приступил к земляным работам.

Александр Дрозденко поручил строго контролировать сроки и качество выполнения всех работ.

Теги

Ленинградская область Ивангород Александр Дрозденко

На Октябрьской железной дороге задерживаются поезда в Петербург

Пропавшую в Ленобласти больше недели назад пенсионерку нашли мертвой в лесу

Минпросвещения установило даты летних каникул у школьников в России

