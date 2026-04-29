Пешеходный мост через реку Кушолка в Сланцевском районе оказался небезопасным для прохода после разлома железобетонного пролета и просадки конструкций до уреза воды.

Проверку провели сотрудники Сланцевской городской прокуратуры после жалоб на неудовлетворительное состояние переправы. Во время осмотра выявлено повреждение железобетонного пролета моста.

Конструкции просели настолько, что дальнейшее передвижение по нему признали небезопасным. Предварительно установлено, что мост является бесхозяйным и никем не обслуживается.

По итогам проверки прокуратура примет комплекс мер надзорного реагирования. Они будут направлены на то, чтобы мост приняли на баланс органа местного самоуправления, а затем привели в нормативное состояние.