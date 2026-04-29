weather 5.4°
$ 74.69
87.59

Главная / Новости / Шесть новых модульных станций водоподготовки и очистки стоков заработали в четырёх районах Ленобласти

Новости Социум

Шесть новых модульных станций водоподготовки и очистки стоков заработали в четырёх районах Ленобласти

В Ленобласти введены в эксплуатацию шесть современных модульных станций, предназначенных для подготовки питьевой воды и очистки сточных вод. Новые объекты заработали в Выборгском, Приозерском, Всеволожском и Лужском районах.

Фото: Правительство Ленинградской области, управление пресс-службы

Как подчеркнул председатель комитета по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области Денис Беляев, речь идёт не просто о технологических сооружениях, а о ежедневных переменах к лучшему для тысяч семей.

«Это те вложения, эффект от которых люди сразу чувствуют на бытовом уровне. Современные системы водоподготовки и очистки стоков повысили качество водоснабжения и водоотведения для 7500 человек. Общий объём финансирования из областного бюджета составил 639,3 миллиона рублей. Мы планомерно решаем задачу, поставленную губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко: повысить качество жизни в населённых пунктах», — отметил Беляев.

Благодаря новым станциям чистая питьевая вода пришла в посёлок Рощино Выборгского района и в посёлок Петровское Приозерского района. Современная очистка стоков запущена в четырёх населённых пунктах: Семиозерье (Выборгский район), Осельки (Всеволожский район), Пехенец (Лужский район) и Понтонное (Приозерский район). В общей сложности улучшение качества водоснабжения и водоотведения затронуло 7,5 тысячи жителей региона.

Теги

Чистая вода Выборгский район Приозерский район Всеволожский район Лужский район Денис Беляев
Новости Происшествия

Пенсионер умер сидя в Гатчине. Задержан рецидивист

Пенсионера с признаками насильственной смерти нашли сидящим на кухне коммунальной квартиры в доме на Киевской улице в Гатчине ночью 28 апреля.

Сообщение в полицию поступило от бригады скорой помощи в первом часу ночи. На теле 65-летнего мужчины обнаружили множество кровоподтеков и ссадин на шее. Позже судебно-медицинская экспертиза установила, что пенсионер умер от тупой травмы живота.

Следствие завело уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть человека по неосторожности.

Ночью задержали подозреваемого – 32-летнего жителя Гатчины, который ранее был неоднократно судим. Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Вам будет интересно
Лифт привез тело мужчины в крови в Ленсоветовском
Тело мужчины с признаками насильственной смерти обнаружили в лифте многоэтажного дома в поселке Ленсоветовский ночью 8 марта. Очевидцы рассказали, что...
08.03.2026
2763

Теги

Гатчина

Популярное

На Октябрьской железной дороге задерживаются поезда в Петербург
На Октябрьской железной дороге задерживаются поезда в Петербург

08:28 28.04.2026

Пропавшую в Ленобласти больше недели назад пенсионерку нашли мертвой в лесу
Пропавшую в Ленобласти больше недели назад пенсионерку нашли мертвой в лесу

15:10 27.04.2026

Минпросвещения установило даты летних каникул у школьников в России
Минпросвещения установило даты летних каникул у школьников в России

07:40 28.04.2026

×
Самое интересное – у нас в ТГ. Подписывайтесь
подписка в телеграм Подписаться