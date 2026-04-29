В Ленобласти введены в эксплуатацию шесть современных модульных станций, предназначенных для подготовки питьевой воды и очистки сточных вод. Новые объекты заработали в Выборгском, Приозерском, Всеволожском и Лужском районах.

Как подчеркнул председатель комитета по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области Денис Беляев, речь идёт не просто о технологических сооружениях, а о ежедневных переменах к лучшему для тысяч семей.

«Это те вложения, эффект от которых люди сразу чувствуют на бытовом уровне. Современные системы водоподготовки и очистки стоков повысили качество водоснабжения и водоотведения для 7500 человек. Общий объём финансирования из областного бюджета составил 639,3 миллиона рублей. Мы планомерно решаем задачу, поставленную губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко: повысить качество жизни в населённых пунктах», — отметил Беляев.

Благодаря новым станциям чистая питьевая вода пришла в посёлок Рощино Выборгского района и в посёлок Петровское Приозерского района. Современная очистка стоков запущена в четырёх населённых пунктах: Семиозерье (Выборгский район), Осельки (Всеволожский район), Пехенец (Лужский район) и Понтонное (Приозерский район). В общей сложности улучшение качества водоснабжения и водоотведения затронуло 7,5 тысячи жителей региона.