Депутаты Законодательного собрания Ленобласти приняли поправки в закон об объектах культурного наследия

На 82-м очередном заседании Законодательного собрания области, состоявшемся 29 апреля, парламентарии приняли во втором и третьем чтениях изменения в региональный закон «О государственной охране, сохранении, использовании и популяризации объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ, расположенных на территории Ленинградской области». 

Принятые изменения наделяют отраслевой орган исполнительной власти Ленинградской области полномочиями по внесению в единую информационную систему жилищного строительства сведений об объектах культурного наследия. Речь идёт об объектах регионального и местного значения в случаях, установленных федеральным законодательством, а также об объектах федерального значения. Исключение составляют отдельные объекты, перечень которых утверждается правительством Российской Федерации.

Законопроект был подготовлен в целях приведения областного закона в соответствие с положениями Федерального закона от 17 ноября 2025 года № 422-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»», а также с изменениями в Федеральный закон «О содействии развитию и повышению эффективности управления в жилищной сфере».

По мнению инициаторов изменений, принятие законопроекта повысит информированность потенциальных инвесторов и общественности об объектах, нуждающихся в восстановлении, о возможных мерах поддержки проектов по их сохранению и в конечном счёте привлечёт инвесторов для реализации таких проектов. Как следствие, ожидается повышение эффективности мероприятий, направленных на сохранение объектов культурного наследия в регионе.

В ходе процедуры второго чтения в текст законопроекта были внесены и одобрены две поправки, предложенные председателем профильной комиссии областного парламента Мариной Левченко («Единая Россия»). Статья 3 закона дополнена пунктом, устанавливающим порядок передачи уполномоченными органами местного самоуправления отраслевому органу исполнительной власти Ленинградской области сведений об объектах культурного наследия местного значения.

Принятый законопроект вступает в силу с 1 июня 2026 года. Инициаторами поправок выступили депутаты Михаил Коломыцев и Андрей Гардашников, оба представляющие фракцию «Единая Россия».

В Ленинградской области продлён срок учёта задолженности за электроэнергию при назначении льгот

Депутаты Законодательного собрания 47 региона на заседании 29 апреля приняли областной закон, который продлевает период, в течение которого задолженность за электроэнергию не учитывается при определении права граждан на получение льготы.

Инициатива призвана учесть особенности отопительного сезона и предоставить жителям региона дополнительное время для урегулирования долгов. Законопроект был принят сразу в трёх чтениях по рекомендации профильной комиссии по жилищно-коммунальному хозяйству и топливно-энергетическому комплексу.

Документ внесли депутаты Законодательного собрания Ленинградской области Саяд Алиев, Сергей Бебенин и Дмитрий Рытов (все — фракция «Единая Россия»). Поправки вносятся в статью 2 областного закона от 27 марта 2026 года № 24‑оз. Ранее действовавшая редакция устанавливала, что при определении права на льготу не учитывается задолженность за услуги электроснабжения, возникшая с 1 января 2026 года до даты вступления в силу закона № 24‑оз, то есть до 7 апреля текущего года. Принятый законопроект продлевает этот период до 1 июня 2026 года.

Как поясняется в сопроводительной документации, такая корректировка связана с тем, что расходы населения на оплату электроэнергии традиционно возрастают в отопительный период из-за увеличения объёмов потребления. В 2026 году отопительный сезон установлен с января по май включительно. Наличие долга становится препятствием для получения льготы, и продление переходного периода даёт гражданам дополнительную возможность урегулировать задолженность без потери права на меры социальной поддержки.

Ранее в регионе уже был принят ряд мер, направленных на снижение финансовой нагрузки на граждан, проживающих в индивидуальных домах без газоснабжения. В частности, льготные тарифы для второго диапазона потребления электроэнергии были приравнены к тарифам первого диапазона. Также расширен круг лиц, имеющих право на льготу. Теперь она предоставляется не только собственникам домовладений, проживающим в регионе не менее года, но и членам их семей — супругам, детям, родителям, а также гражданам, которые были вселены в эти помещения в качестве членов семьи.

На Октябрьской железной дороге задерживаются поезда в Петербург
Пропавшую в Ленобласти больше недели назад пенсионерку нашли мертвой в лесу
Минпросвещения установило даты летних каникул у школьников в России
