На 82-м очередном заседании Законодательного собрания области, состоявшемся 29 апреля, парламентарии приняли во втором и третьем чтениях изменения в региональный закон «О государственной охране, сохранении, использовании и популяризации объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ, расположенных на территории Ленинградской области».

Принятые изменения наделяют отраслевой орган исполнительной власти Ленинградской области полномочиями по внесению в единую информационную систему жилищного строительства сведений об объектах культурного наследия. Речь идёт об объектах регионального и местного значения в случаях, установленных федеральным законодательством, а также об объектах федерального значения. Исключение составляют отдельные объекты, перечень которых утверждается правительством Российской Федерации.

Законопроект был подготовлен в целях приведения областного закона в соответствие с положениями Федерального закона от 17 ноября 2025 года № 422-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»», а также с изменениями в Федеральный закон «О содействии развитию и повышению эффективности управления в жилищной сфере».

По мнению инициаторов изменений, принятие законопроекта повысит информированность потенциальных инвесторов и общественности об объектах, нуждающихся в восстановлении, о возможных мерах поддержки проектов по их сохранению и в конечном счёте привлечёт инвесторов для реализации таких проектов. Как следствие, ожидается повышение эффективности мероприятий, направленных на сохранение объектов культурного наследия в регионе.

В ходе процедуры второго чтения в текст законопроекта были внесены и одобрены две поправки, предложенные председателем профильной комиссии областного парламента Мариной Левченко («Единая Россия»). Статья 3 закона дополнена пунктом, устанавливающим порядок передачи уполномоченными органами местного самоуправления отраслевому органу исполнительной власти Ленинградской области сведений об объектах культурного наследия местного значения.

Принятый законопроект вступает в силу с 1 июня 2026 года. Инициаторами поправок выступили депутаты Михаил Коломыцев и Андрей Гардашников, оба представляющие фракцию «Единая Россия».