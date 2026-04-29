weather 7.1°
$ 74.69
87.59

Главная / Новости / Сергей Перминов об ЭПГ Единой России: Наблюдается беспрецедентно высокая активность избирателей

Новости Социум Точка зрения

Сергей Перминов об ЭПГ Единой России: Наблюдается беспрецедентно высокая активность избирателей

На электронное Предварительное голосование Единой России зарегистрированы 4,3 миллиона избирателей. Кроме того, Партия продлила регистрацию кандидатов до 14 мая.

Сенатор РФ от Ленинградской области Сергей Перминов рассказал ivbg.ru, с чем это связано, в этом году интерес к ЭПГ больше или остался на том же уровне, какие регионы сегодня наиболее активны, много ли новых лиц и участников СВО, и как регистрация кандидатов на праймериз проходит в Ленобласти?

«Наблюдается уже беспрецедентно высокая активность избирателей, намеренных в последнюю полную неделю мая участвовать в ЭПГ Партии. Готовность проголосовать для определения кандидатов от Единой России на выборы-2026 уже подтвердили 4,3 млн сограждан, и до конца регистрации желающих еще ровно месяц. В прошлом, 2025 году всего было 3,6 млн за весь период», – сказал Сергей Перминов

Активнее всего, по абсолютным количествам, регистрируются избиратели в Московской, Свердловской и Ростовской областях, а также Республике Башкортостан и Краснодарском крае. Если смотреть на долю регистраций от общей численности избирателей в субъекте, то выделяются ЯНАО, Республика Коми, Оренбургская и Волгоградская области и Карачаево-Черкесская Республика.

Нынешний выборный год строится вокруг федеральной кампании по избранию нового созыва Госдумы, но также предстоят многочисленные региональные кампании. Как и по другим уровням, конкурс кандидатов от Партии в нижнюю палату парламента тоже открытый, демократичный и конкурентный. К нему широк интерес у тех, кто разделяет наши подходы и хотел бы баллотировать от лидирующей политической силы для служения стране на политическом, управленческом поприще.

Примерно каждый десятый – из числа участников СВО, каждый пятый – из молодежи, около трети – женщины. Действующих депутатов – лишь четверть. Конкуренция, в том числе в нашем регионе, уже значительная. Но регистрацию продолжим по 14 мая – в ряде субъектов коллеги видят продолжающийся поток желающих выдвигаться на ЭПГ, и дать им шанс будет справедливым.

«Это ответ на беспрецедентный общественный интерес к ЭПГ в нынешнем году. Количество заявок от волонтеров, участников СВО и молодых лидеров растет в стремительной прогрессии. Продление сроков – это прямой ответ на запрос гражданского общества. Мы не имеем права закрыть двери перед теми, кто готов служить стране, но нуждался в чуть большем времени для сбора документов в силу своей основной занятости. Особенно это касается наших бойцов на передовой и волонтеров», – считает Сергей Перминов

Сенатор отметил, что интеграции Героев нашего времени – участникам специальной военной операции – уделяется особое внимание. Оформление документов из зоны СВО требует больше усилий и времени в силу объективных причин. И Партия приняла волевое решение продлить прием, чтобы каждый наш защитник, решивший проявить себя в политике, смог гарантированно реализовать свое избирательное право.

«Мы своих не бросаем – и создаем для них максимально комфортные условия входа в политическую жизнь», – подчеркнул Сергей Перминов

Продление сроков также является сигналом для беспартийных активистов и представителей НКО о том, что Единая Россия – это открытая платформа. Мы уже видим приток «новых лиц», которые раньше были далеки от политики, но сегодня хотят созидать. Мы даем им этот шанс, подтверждая статус Народной партии, где социальный лифт работает для каждого, кто делом доказывает свой патриотизм. Они также получили сегодня дополнительное окно возможностей.

«Максимальная конкуренция отвечает интересам легитимности процедуры и, в конечном счете, выборов в целом. И является признаком качества работы Единой России на этом направлении. Мы по-прежнему – единственная партия, которая формирует списки открыто. И для нас принципиально важно, чтобы на каждый мандат претендовали лучшие из лучших. Расширение временного окна позволит усилить конкуренцию внутри каждого округа. И чем жестче отбор на стадии праймериз, тем эффективнее будет работа будущего депутатского корпуса. Так что здесь мы делаем ставку на качество – а не следование формальному сроку периода», – резюмировал Сергей Перминов

Теги

Сергей Перминов Единая Россия
Новости Социум

В Ленинградской области продлён срок учёта задолженности за электроэнергию при назначении льгот

Депутаты Законодательного собрания 47 региона на заседании 29 апреля приняли областной закон, который продлевает период, в течение которого задолженность за электроэнергию не учитывается при определении права граждан на получение льготы.

Инициатива призвана учесть особенности отопительного сезона и предоставить жителям региона дополнительное время для урегулирования долгов. Законопроект был принят сразу в трёх чтениях по рекомендации профильной комиссии по жилищно-коммунальному хозяйству и топливно-энергетическому комплексу.

Документ внесли депутаты Законодательного собрания Ленинградской области Саяд Алиев, Сергей Бебенин и Дмитрий Рытов (все — фракция «Единая Россия»). Поправки вносятся в статью 2 областного закона от 27 марта 2026 года № 24‑оз. Ранее действовавшая редакция устанавливала, что при определении права на льготу не учитывается задолженность за услуги электроснабжения, возникшая с 1 января 2026 года до даты вступления в силу закона № 24‑оз, то есть до 7 апреля текущего года. Принятый законопроект продлевает этот период до 1 июня 2026 года.

Как поясняется в сопроводительной документации, такая корректировка связана с тем, что расходы населения на оплату электроэнергии традиционно возрастают в отопительный период из-за увеличения объёмов потребления. В 2026 году отопительный сезон установлен с января по май включительно. Наличие долга становится препятствием для получения льготы, и продление переходного периода даёт гражданам дополнительную возможность урегулировать задолженность без потери права на меры социальной поддержки.

Ранее в регионе уже был принят ряд мер, направленных на снижение финансовой нагрузки на граждан, проживающих в индивидуальных домах без газоснабжения. В частности, льготные тарифы для второго диапазона потребления электроэнергии были приравнены к тарифам первого диапазона. Также расширен круг лиц, имеющих право на льготу. Теперь она предоставляется не только собственникам домовладений, проживающим в регионе не менее года, но и членам их семей — супругам, детям, родителям, а также гражданам, которые были вселены в эти помещения в качестве членов семьи.

Теги

Закс ЛО Ленобласть электроэнергия

×
Самое интересное – у нас в ТГ. Подписывайтесь
подписка в телеграм Подписаться