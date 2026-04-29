В Ленобласти подросток пойдет под суд за смертельную аварию

Юноша сел за руль автомобиля, не имея водительских прав, и устроил аварию. Его 13-летняя спутница погибла.

Фото: СК РФ

Следственный комитет завершил расследование уголовного дела о смертельной аварии в Лодейнопольском районе с участием несовершеннолетнего. Виновник трагедии — 16-летний юноша — предстанет перед судом.

Авария произошла 21 июня 2025 года на 50-м километре автодороги «А-215 Лодейное Поле-Брин-Наволок». Несовершеннолетний решил покатать своих друзей и угнал родительскую машину. В Подпорожье юный водитель не справился с управлением и вылетел в кювет. 13-летняя пассажирка обвиняемого погибла на месте. Еще трое подростков, включая нарушителя, получили различные травмы.

«Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением в ближайшее время будет направлено в суд для рассмотрения по существу», — передает СК.

Фургон и минивен столкнулись во Всеволожском районе. Погиб пассажир, среди пострадавших – ребенок
Фургон и минивен Volkswagen столкнулись на внешнем участке КАД возле развязки с Мурманским шоссе во Всеволожском районе 29 апреля около 09:30. Фото: Г...
Новости Социум

Депутаты Ленобласти одобрили создание лесопаркового зелёного пояса вокруг Санкт-Петербурга

На заседании Законодательного собрания 47 региона, состоявшемся 29 апреля, парламентарии согласовали проект распоряжения Правительства РФ о создании лесопаркового зелёного пояса (ЛЗП) вокруг Петербурга. Документ был подготовлен Министерством природных ресурсов и экологии России и ранее получил одобрение Общественных палат обоих регионов, а также Всероссийского общества охраны природы.

Общая площадь будущего зелёного пояса составит 172 тысячи гектаров. Из них 150 тысяч гектаров придётся на территорию области и 22 тысячи гектаров — на территорию Петербурга. Таким образом, новый пояс превышает масштабы своего советского аналога. В Ленобласти зона затронет Выборгский, Всеволожский, Кировский, Тосненский, Ломоносовский районы, а также Гатчинский округ. В Санкт-Петербурге — Курортный район.

История создания зелёного пояса насчитывает несколько лет. В 2016 году в Федеральный закон «Об охране окружающей среды» были внесены нормы, разрешающие создание таких зон вокруг городов. В 2023 году новый Генеральный план Санкт-Петербурга зафиксировал территорию городских лесов, более 70 процентов которых расположены в Курортном районе. В июле 2025 года на заседании координационного совета двух субъектов при участии губернаторов было согласовано увеличение областной части зелёного пояса до 150 тысяч гектаров, что на 64 тысячи превышает первоначальные планы. В октябре 2025 года проекты получили единодушную поддержку жителей на общественных слушаниях.

В марте 2026 года Санкт-Петербург принял закон, вносящий изменения в Экологический кодекс города. Этот документ наделил Правительство Санкт-Петербурга полномочиями согласовывать с федеральным центром создание, изменение границ и упразднение зелёного пояса, а также выступать с инициативой о его расширении через Общественную палату.

Согласование, которое сегодня дали депутаты Ленинградской области, фактически является заключительным этапом перед принятием Правительством РФ решения об утверждении границ и площади лесопаркового зелёного пояса. Аналогичное согласование от Правительства Ленинградской области уже направлено в федеральные органы.

После выхода распоряжения Правительства Российской Федерации регионы разместят схему границ пояса, установят точные координаты и определят правовой режим использования территории. В частности, будет введён запрет на сплошные рубки леса, капитальное строительство и разработку недр. Все эти данные впоследствии внесут в Единый государственный реестр недвижимости.

На Октябрьской железной дороге задерживаются поезда в Петербург
Пропавшую в Ленобласти больше недели назад пенсионерку нашли мертвой в лесу
Минпросвещения установило даты летних каникул у школьников в России
