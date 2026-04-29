В деревне Ям-Тесово завершают масштабный капремонт водопровода

Новые сети водоснабжения уже подключены к жилым домам.

В деревне Ям-Тесово Лужского района Ленинградской области завершают капитальный ремонт коммунальной инфраструктуры. Новый водопровод уже подключен к жилым домам, рассказали в «Леноблводоканале».

Ремонтные ваботы осуществляются в рамках федерального проекта «Модернизация коммунальной инфраструктуры» при финансовой поддержке федерального бюджета. Всего рабочие проложили пять километров новых труб и установили 76 колодцев. Сейчас специалисты герметизируют отверстия в колодцах и приводят территорию в порядок.

«Сеть проходит по всему населённому пункту, питание осуществляется от артезианских скважин. Объём выделенных средств из федерального и регионального бюджетов составил 140 млн рублей», — добавили в компании.

Новости Происшествия

В Гатчине задержана троица по подозрению в убийстве

Двое мужчин и одна женщина избили знакомого и оставили умирать.

В городе Гатчине Ленинградской области задержаны трое подозреваемых в расправе над 66-летним мужчиной. Следственный комитет завел уголовное дело.

По имеющейся информации, тело человека с признаками насильственной смерти нашли в коммунальной квартире на улице Киевской 28 апреля. Подозреваемые в расправе задержаны, ими оказались двое мужчин и одна женщина возрастом от 30 до 40 лет.

«По данному факту следственным отделом по городу Гатчина СУ СК России по Ленинградской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего)», — передает СК.

 Следствие намерено ходатайствовать в суде о заключении задержанных под стражу. 

На Октябрьской железной дороге задерживаются поезда в Петербург
Пропавшую в Ленобласти больше недели назад пенсионерку нашли мертвой в лесу
Минпросвещения установило даты летних каникул у школьников в России
