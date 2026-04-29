Двое мужчин и одна женщина избили знакомого и оставили умирать.

В городе Гатчине Ленинградской области задержаны трое подозреваемых в расправе над 66-летним мужчиной. Следственный комитет завел уголовное дело.

По имеющейся информации, тело человека с признаками насильственной смерти нашли в коммунальной квартире на улице Киевской 28 апреля. Подозреваемые в расправе задержаны, ими оказались двое мужчин и одна женщина возрастом от 30 до 40 лет.

«По данному факту следственным отделом по городу Гатчина СУ СК России по Ленинградской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего)», — передает СК.

Следствие намерено ходатайствовать в суде о заключении задержанных под стражу.