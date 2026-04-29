В деревне Ям-Тесово Лужского района Ленинградской области завершают капитальный ремонт коммунальной инфраструктуры. Новый водопровод уже подключен к жилым домам, рассказали в «Леноблводоканале».
Ремонтные ваботы осуществляются в рамках федерального проекта «Модернизация коммунальной инфраструктуры» при финансовой поддержке федерального бюджета. Всего рабочие проложили пять километров новых труб и установили 76 колодцев. Сейчас специалисты герметизируют отверстия в колодцах и приводят территорию в порядок.
«Сеть проходит по всему населённому пункту, питание осуществляется от артезианских скважин. Объём выделенных средств из федерального и регионального бюджетов составил 140 млн рублей», — добавили в компании.