Комздрав: Ленобласть обеспечена препаратами от резус-конфликта для беременных до конца года

В 47-м регионе нет проблем с обеспечением антирезусным иммуноглобулином, который необходим некоторым категориям беременных.

В Комитете по здравоохранению Ленинградской области заявили о наличии достаточного количества антирезусного иммуноглобулина, необходимого некоторым беременным пациенткам. Запасы препарата рассчитаны до конца 2026 года.

В ведомстве отметили, что антирезусным иммуноглобулином обеспечены все медицинские организации региона. На сегодняшний день в наличии имеется 388 упаковок препарата, что полностью закрывает потребность всех беременных с резус-отрицательным фактором крови.

Как пояснил глава профильного комитета Александр Жарков, резус-отрицательная принадлежность крови встречается лишь у 10–12% будущих матерей, при этом медицинские показания к введению иммуноглобулина возникают только у 70% из них. В таких случаях пациенток направляют в перинатальный центр, где препарат вводится как во время вынашивания ребенка, так и в послеродовой период.

За последние четыре месяца в Комздрав поступило всего три обращения. В двух случаях пациентки получили препарат бесплатно, а в третьем — медорганизация компенсировала расходы на самостоятельное приобретение лекарства. 

Всеволожский и Кировский районы Ленобласти стали округами

Теперь у региона будет три округа. Первым был Гатчинский.

Депутаты Законодательного собрания Ленинградской области в трех чтениях одобрили преобразование Всеволожского и Кировского районов в муниципальные округа. Об этом рассказали в пресс-службе 
Законодательного собрания региона.

В соответствии с установленными нормами, днем образования новых муниципальных округов станет момент истечения полномочий действующих представительных органов районов или день их досрочного прекращения — в зависимости от того, что из этого произойдет раньше.

В качестве административных центров для двух новых муниципальных округов закреплены города Всеволожск и Кировск соответственно. Административная реформа будет проведена до 2028 года.

На Октябрьской железной дороге задерживаются поезда в Петербург
08:28 28.04.2026

Пропавшую в Ленобласти больше недели назад пенсионерку нашли мертвой в лесу
15:10 27.04.2026

Минпросвещения установило даты летних каникул у школьников в России
07:40 28.04.2026

