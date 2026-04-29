В 47-м регионе нет проблем с обеспечением антирезусным иммуноглобулином, который необходим некоторым категориям беременных.

В Комитете по здравоохранению Ленинградской области заявили о наличии достаточного количества антирезусного иммуноглобулина, необходимого некоторым беременным пациенткам. Запасы препарата рассчитаны до конца 2026 года.

В ведомстве отметили, что антирезусным иммуноглобулином обеспечены все медицинские организации региона. На сегодняшний день в наличии имеется 388 упаковок препарата, что полностью закрывает потребность всех беременных с резус-отрицательным фактором крови.

Как пояснил глава профильного комитета Александр Жарков, резус-отрицательная принадлежность крови встречается лишь у 10–12% будущих матерей, при этом медицинские показания к введению иммуноглобулина возникают только у 70% из них. В таких случаях пациенток направляют в перинатальный центр, где препарат вводится как во время вынашивания ребенка, так и в послеродовой период.

За последние четыре месяца в Комздрав поступило всего три обращения. В двух случаях пациентки получили препарат бесплатно, а в третьем — медорганизация компенсировала расходы на самостоятельное приобретение лекарства.

