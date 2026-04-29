Новости Экономика

Стало известно, у кого в России в три раза выросли зарплаты за 10 лет

Доходы руководителей увеличились за десятилетие почти в три раза.

Стало известно, у кого в России в три раза выросли зарплаты за 10 лет - Доходы руководителей увеличились за десятилетие почти в три раза.
Средняя заработная плата руководителей организаций в России достигла 178 тысяч рублей. За десять лет показатель вырос почти в три раза, пишет РИА Новости.

В 2015 году зарплаты руководителей в среднем составляли 60,7 тысячи рублей, а в 2025 достигли 178 тысяч. ЗА последние два года прирост составил 38,4 тысячи рублей. 

Самые высокие доходы у руководителей фиксируются на Чукотке (337 тысяч рублей), в Москве (315 тысяч), в Ямало-Ненецком автономном округе и Магаданской области (по 264 тысячи).

Усиленный режим работы служб и масштабное благоустройство: Ленобласть готовится к 9 мая

Губернатор Ленобласти сообщил о начале подготовки региона к празднованию Дня Победы. 

Усиленный режим работы служб и масштабное благоустройство: Ленобласть готовится к 9 мая - Губернатор Ленобласти сообщил о начале подготовки региона к празднованию Дня Победы.
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко объявил о переходе экстренных служб региона на усиленный режим работы в преддверии Дня Победы.

Так, с 1 по 10 мая коммунальные, дорожные, энергетические и транспортные службы региона будут работать в усиленном режиме. Как подчеркнул губернатор, главной задачей является обеспечение безопасности и комфорта жителей и гостей региона во время майских праздников. Александр Дрозденко также отметил, что специалисты будут оперативно реагировать на любые возникающие вопросы, чтобы граждане могли спокойно провести выходные.

Параллельно в регионе продолжается масштабная подготовка общественных пространств. С начала апреля усилиями жителей и волонтеров было приведено в порядок более 1144 территорий. Особое внимание уделяется местам памяти: ответственным поставили задачу привести в надлежащий вид свыше 900 мемориалов, включая братские захоронения и памятные знаки участникам СВО. 

«Я и сам традиционно открыл для себя сезон субботников на Дороге жизни — месте особой силы и скорби для каждого из нас. Хотите помочь? Присоединяйтесь! Узнать, где именно нужны руки, можно на удобной интерактивной карте по ссылке. Там видно все точки. Инвентарь и мешки для мусора предоставят на месте», — отметил губернатор.

Для тех, кто желает присоединиться к благоустройству, запущена интерактивная карта, где отмечены локации, нуждающиеся в уборке. Необходимый инвентарь предоставляется на месте. 

