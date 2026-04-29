Доходы руководителей увеличились за десятилетие почти в три раза.

Средняя заработная плата руководителей организаций в России достигла 178 тысяч рублей. За десять лет показатель вырос почти в три раза, пишет РИА Новости.

В 2015 году зарплаты руководителей в среднем составляли 60,7 тысячи рублей, а в 2025 достигли 178 тысяч. ЗА последние два года прирост составил 38,4 тысячи рублей.

Самые высокие доходы у руководителей фиксируются на Чукотке (337 тысяч рублей), в Москве (315 тысяч), в Ямало-Ненецком автономном округе и Магаданской области (по 264 тысячи).