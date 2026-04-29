Новости Социум

В Ленобласти взяли на контроль три обращения жителей по поручению президента

Губернатор дал ряд поручений профильным ведомствам по итогам обращений жителей региона.

В Ленобласти взяли на контроль три обращения жителей по поручению президента - Губернатор дал ряд поручений профильным ведомствам по итогам обращений жителей региона.
Фото: Александр Дрозденко/ МАХ

В Ленинградской области оперативно отработают три обращения местных жителей, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко. Ранее поручение взять на контроль беспокоящие граждан вопросы дал президент России Владимир Путин.

Первое обращение касалось будущей поликлиники в микрорайоне Южный города Выборга. Как рассказал губернатор, строящийся объект уже усилили рабочей силой и техникой. Сейчас здесь работают два башенных крана и бетононасос. Также будут организованы  две смены. Тем временем контроль за выполнением работ осуществляет Комитет по строительству. Специалисты еженедельно будут посещать стройплощадку  и докладывать о прогрессе. К апрелю 2027 года медучреждение должно начать работать, распорядился губернатор.

«Дорога к Зеленецкому монастырю в Волховском районе. Участок почти 13 километров приведём в порядок в три этапа. В этом году начнём с того, без чего дорога снова «уплывёт»: расчистка полосы отвода, водоотведение, основание и укатанная щебёночная дорога. Асфальтирование пойдёт следующим этапом, с учётом возможностей бюджета. Поставил задачу полностью завершить проект в 2027-2028 году, исходя из возможностей бюджета», — рассказал об еще одном отработанном обращении губернатор.

Тем временем в Сертолово займутся домом на Пограничной улице. Ранее жильцы жаловались на протечки кровли. Александр Дрозденко поручил произвести необходимые работы, чтобы устранить проблему. На эти цели регион выделит средства из резервного фонда. Все работы должны быть завершены до 1 июля. 

Александр Дрозденко Владимир Путин Ленобласть обращения граждан
Новости Социум

Депутаты Ленобласти одобрили создание лесопаркового зелёного пояса вокруг Санкт-Петербурга

На заседании Законодательного собрания 47 региона, состоявшемся 29 апреля, парламентарии согласовали проект распоряжения Правительства РФ о создании лесопаркового зелёного пояса (ЛЗП) вокруг Петербурга. Документ был подготовлен Министерством природных ресурсов и экологии России и ранее получил одобрение Общественных палат обоих регионов, а также Всероссийского общества охраны природы.

Общая площадь будущего зелёного пояса составит 172 тысячи гектаров. Из них 150 тысяч гектаров придётся на территорию области и 22 тысячи гектаров — на территорию Петербурга. Таким образом, новый пояс превышает масштабы своего советского аналога. В Ленобласти зона затронет Выборгский, Всеволожский, Кировский, Тосненский, Ломоносовский районы, а также Гатчинский округ. В Санкт-Петербурге — Курортный район.

История создания зелёного пояса насчитывает несколько лет. В 2016 году в Федеральный закон «Об охране окружающей среды» были внесены нормы, разрешающие создание таких зон вокруг городов. В 2023 году новый Генеральный план Санкт-Петербурга зафиксировал территорию городских лесов, более 70 процентов которых расположены в Курортном районе. В июле 2025 года на заседании координационного совета двух субъектов при участии губернаторов было согласовано увеличение областной части зелёного пояса до 150 тысяч гектаров, что на 64 тысячи превышает первоначальные планы. В октябре 2025 года проекты получили единодушную поддержку жителей на общественных слушаниях.

В марте 2026 года Санкт-Петербург принял закон, вносящий изменения в Экологический кодекс города. Этот документ наделил Правительство Санкт-Петербурга полномочиями согласовывать с федеральным центром создание, изменение границ и упразднение зелёного пояса, а также выступать с инициативой о его расширении через Общественную палату.

Согласование, которое сегодня дали депутаты Ленинградской области, фактически является заключительным этапом перед принятием Правительством РФ решения об утверждении границ и площади лесопаркового зелёного пояса. Аналогичное согласование от Правительства Ленинградской области уже направлено в федеральные органы.

После выхода распоряжения Правительства Российской Федерации регионы разместят схему границ пояса, установят точные координаты и определят правовой режим использования территории. В частности, будет введён запрет на сплошные рубки леса, капитальное строительство и разработку недр. Все эти данные впоследствии внесут в Единый государственный реестр недвижимости.

Ленобласть Закс ЛО

На Октябрьской железной дороге задерживаются поезда в Петербург

Пропавшую в Ленобласти больше недели назад пенсионерку нашли мертвой в лесу

Минпросвещения установило даты летних каникул у школьников в России

