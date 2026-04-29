Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко объявил о переходе экстренных служб региона на усиленный режим работы в преддверии Дня Победы.

Так, с 1 по 10 мая коммунальные, дорожные, энергетические и транспортные службы региона будут работать в усиленном режиме. Как подчеркнул губернатор, главной задачей является обеспечение безопасности и комфорта жителей и гостей региона во время майских праздников. Александр Дрозденко также отметил, что специалисты будут оперативно реагировать на любые возникающие вопросы, чтобы граждане могли спокойно провести выходные.

Параллельно в регионе продолжается масштабная подготовка общественных пространств. С начала апреля усилиями жителей и волонтеров было приведено в порядок более 1144 территорий. Особое внимание уделяется местам памяти: ответственным поставили задачу привести в надлежащий вид свыше 900 мемориалов, включая братские захоронения и памятные знаки участникам СВО.

«Я и сам традиционно открыл для себя сезон субботников на Дороге жизни — месте особой силы и скорби для каждого из нас. Хотите помочь? Присоединяйтесь! Узнать, где именно нужны руки, можно на удобной интерактивной карте по ссылке. Там видно все точки. Инвентарь и мешки для мусора предоставят на месте», — отметил губернатор.

Необходимый инвентарь предоставляется на месте.