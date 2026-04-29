Усиленный режим работы служб и масштабное благоустройство: Ленобласть готовится к 9 мая

Губернатор Ленобласти сообщил о начале подготовки региона к празднованию Дня Победы. 

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко объявил о переходе экстренных служб региона на усиленный режим работы в преддверии Дня Победы.

Так, с 1 по 10 мая коммунальные, дорожные, энергетические и транспортные службы региона будут работать в усиленном режиме. Как подчеркнул губернатор, главной задачей является обеспечение безопасности и комфорта жителей и гостей региона во время майских праздников. Александр Дрозденко также отметил, что специалисты будут оперативно реагировать на любые возникающие вопросы, чтобы граждане могли спокойно провести выходные.

Параллельно в регионе продолжается масштабная подготовка общественных пространств. С начала апреля усилиями жителей и волонтеров было приведено в порядок более 1144 территорий. Особое внимание уделяется местам памяти: ответственным поставили задачу привести в надлежащий вид свыше 900 мемориалов, включая братские захоронения и памятные знаки участникам СВО. 

«Я и сам традиционно открыл для себя сезон субботников на Дороге жизни — месте особой силы и скорби для каждого из нас. Хотите помочь? Присоединяйтесь! Узнать, где именно нужны руки, можно на удобной интерактивной карте по ссылке. Там видно все точки. Инвентарь и мешки для мусора предоставят на месте», — отметил губернатор.

Для тех, кто желает присоединиться к благоустройству, запущена интерактивная карта, где отмечены локации, нуждающиеся в уборке. Необходимый инвентарь предоставляется на месте. 

Участники СВО получили право бесплатной парковки в Ленинградской области

Депутаты Законодательного собрания 47 региона на заседании 29 апреля приняли изменения в областной закон № 129-оз «Об организации дорожного движения в Ленинградской области». Поправки, внесённые областной прокуратурой, расширяют круг лиц, имеющих право бесплатно пользоваться платными парковками на территории региона. Законопроект был одобрен сразу в трёх чтениях.

Новая редакция закона предоставляет бесплатное пользование платными парковочными местами гражданам, принимавшим участие в выполнении задач специальной военной операции по отражению вооружённого вторжения на территорию Российской Федерации. Речь идёт об участниках СВО в ходе вооружённой провокации на Государственной границе РФ и приграничных территориях субъектов Федерации, а также в районах, прилегающих к зоне проведения СВО на территориях Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей. Льгота распространяется на транспортные средства, которыми управляют такие граждане, а также на автомобили, перевозящие их.

До принятия этих изменений в соответствии с областным законом № 129-оз право на бесплатную парковку в Ленинградской области уже имели ветераны Великой Отечественной войны, многодетные семьи, а также участники СВО на территориях Украины, Донецкой и Луганской народных республик с 24 февраля 2022 года и на территориях Запорожской и Херсонской областей с 30 сентября 2022 года. Новый закон расширяет эту льготу на дополнительную категорию граждан, участвовавших в отражении вооружённого вторжения на приграничных и сопредельных территориях.

На Октябрьской железной дороге задерживаются поезда в Петербург

Пропавшую в Ленобласти больше недели назад пенсионерку нашли мертвой в лесу

Минпросвещения установило даты летних каникул у школьников в России

