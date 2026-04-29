weather 7.4°
$ 74.88
87.78

Главная / Новости / Энергетики Ленобласти восстановили электроснабжение после удара стихии

Новости Социум Главное

Энергетики Ленобласти восстановили электроснабжение после удара стихии

Специалисты завершили восстановительные работы в Ленинградской области после мощного циклона.

Энергетики Ленобласти восстановили электроснабжение после удара стихии - Специалисты завершили восстановительные работы в Ленинградской области после мощного циклона.
Фото: Комитет по ТЭК Ленинградской области

Энергетики Ленинградской области полностью восстановили электроснабжение в регионе после удара циклона.  Ремонтные работы велись в круглосуточном режиме, сообщили в Комитет по ТЭК.

Для ликвидации последствий непогоды было задействовано более 300 специалистов и 200 единиц спецтехники. Основные усилия были направлены на расчистку линий электропередачи от поваленных деревьев, замену поврежденных участков и оперативный ремонт оборудования.

По данным на утро 29 апреля подача электроэнергии по основной сети полностью возобновлена. В настоящий момент бригады отрабатывают локальные заявки от жителей. 

«Возможны кратковременные отключения при переводе нагрузок с резервных на основные схемы питания», — добавили энергетики.

Вам будет интересно
29.04.2026
152

Теги

непогода комитет по ТЭК электроснабжение
Новости Социум

Новый детский садик в Мурино готов к приему воспитанников

Госстройнадзор выдал разрешение на ввод в эксплуатацию объекта.

Новый детский садик в Мурино готов к приему воспитанников - Госстройнадзор выдал разрешение на ввод в эксплуатацию объекта.
Фото: Администрация Ленинградской области, пресс-служба

В городе Мурино Ленинградской области введен в эксплуатацию новый детский сад, построенный группой «Евроинвест девелопмент» в рамках соглашения с правительством региона.

Дошкольное учреждение рассчитано на 240 воспитанников. Трехэтажное здание спроектировано с учетом всех необходимых требований для комфортного пребывания и развития детей, распределенных по 12 группам, включая ясельные. На первом этаже расположены ясельки, медицинский и пищевой блоки, а также постирочная. Второй этаж отведен под спортивный и музыкальный залы, кабинеты для занятий с логопедом и различные кружки. На третьем этаже расположились старшие и подготовительные группы.

«Мурино за несколько лет сделало большой рывок: только в западной части города с 2021 года построили 12 детских садов, 4 школы, поликлинику, полицию и два торговых центра. За этими цифрами стоит нормальная городская жизнь, когда ребёнка можно отвести в сад рядом с домом, старших детей — в современную школу, а за медицинской помощью обратиться в своём районе. Новый детский сад на 240 мест продолжает эту работу», - отметил вице-губернатор Ленинградской области Евгений Барановский.

Вам будет интересно
29.04.2026
71

Теги

Мурино Строительство в Ленобласти

×
Самое интересное – у нас в ТГ. Подписывайтесь
подписка в телеграм Подписаться