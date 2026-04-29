Специалисты завершили восстановительные работы в Ленинградской области после мощного циклона.
Энергетики Ленинградской области полностью восстановили электроснабжение в регионе после удара циклона. Ремонтные работы велись в круглосуточном режиме, сообщили в Комитет по ТЭК.
Для ликвидации последствий непогоды было задействовано более 300 специалистов и 200 единиц спецтехники. Основные усилия были направлены на расчистку линий электропередачи от поваленных деревьев, замену поврежденных участков и оперативный ремонт оборудования.
По данным на утро 29 апреля подача электроэнергии по основной сети полностью возобновлена. В настоящий момент бригады отрабатывают локальные заявки от жителей.
«Возможны кратковременные отключения при переводе нагрузок с резервных на основные схемы питания», — добавили энергетики.